Championnats de France : Lemaitre déclare forfait

Un peu moins d’un mois après sa blessure aux adducteurs droits survenue lors de la finale du 100m du meeting de Turku (Finlande), Christophe Lemaitre n’est pas complètement remis. C’est pourquoi il a décidé de déclarer forfait pour les championnats de France, qui auront lieu ce week-end à Albi. Le 21 août dernier, soit dix jours après sa blessure, le sprinteur de 30 ans expliquait pourtant : « C’est une blessure superficielle et peu étendue et il n'y a pas eu d’hématome. J’ai pu remarcher normalement et sans douleur trois jours après, et j’ai repris les footings et les lignes droites pieds nus sur l’herbe sans difficulté. » Mais visiblement, la guérison n’était pas suffisante pour s’aligner dans une forme optimale sur ces « France » qui auraient dû avoir lieu fin juin à Angers mais qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus.

Seulement cinq courses en plein air pour Lemaitre en 2020

Christophe Lemaitre ne remportera donc pas un 15eme titre national ce week-end, et son grand rival Jimmy Vicaut non plus, d'ailleurs, puisqu'il a mis un terme à sa saison 2020. Lemaitre espère désormais pouvoir disputer quelques meetings d’ici la fin de saison. Car pour l’instant son année 2020 en plein air se résume à une victoire lors du meeting de Zurich le 9 juillet en 20"65 sur 200m (lors d’une course où ses deux concurrents se trouvaient aux Pays-Bas et aux Etats-Unis et où Noah Lyles a été disqualifié car il n’avait couru que 185m), puis une deuxième place sur 100m (10"42) à Bern le 24 juillet, une victoire à Aix-les-Bains sur 100m (10"44) le 25 et une troisième place en séries sur 100m à Turku (10"38) le 11 août, avant d'abandonner en finale. Bien loin des performances qui ont fait de lui un médaillé olympique.