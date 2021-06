Championnats de France : Lemaitre déclare forfait et s'éloigne de Tokyo

Sacré champion de France en plein air à quatorze reprises depuis le début de sa carrière senior, sur 100m, 200m et 4x100m, Christophe Lemaitre ne pourra pas viser la passe de quinze ce week-end à Angers. Le sprinteur français de tout juste 31 ans a en effet été contraint de déclarer forfait, car il n’est pas à 100% de ses moyens physiques, en raison notamment de mauvaises réactions aux vaccins contre le covid-19. « Bien évidemment c’est difficile pour moi de prendre ce type de décision. Mais il faut être réaliste, je ne suis pas en mesure de défendre mes chances aux Championnats de France. Je dois me résoudre à y renoncer aujourd'hui. Je vais digérer cette décision, continuer à m’entrainer pour retrouver mes sensations et terminer la saison sur une performance à la hauteur de mes ambitions », a déclaré le double médaillé de bronze olympique sur 4x100m en 2012 et 200m en 2016.

La date limite pour les minimas fixée au 29 juin

« En fonction de l'évolution de sa forme au cours de l'été, Christophe envisagera de participer à plusieurs meetings et tenter de terminer ainsi cette saison sur de meilleures sensations et donc des chronos significatif », poursuit le communiqué de l’agence qui gère la communication du sprinteur. Un communiqué dans lequel les Jeux Olympiques de Tokyo ne sont pas mentionnés, car Christophe Lemaitre a peu de chances d’y participer. Cette saison, il n’a disputé que deux 100m, avec un 10"48 comme meilleur résultat (son record est à 9’’92) à Kladno en République tchèque, et quatre 200m, avec un 20"69 comme meilleur chrono (son record est de 19"80) à Genève le 12 juin, loin des 20"24 exigés par la Fédération française d’athlétisme avant le 29 juin. Il peut toutefois être repêché pour disputer le relais 4x100m, mais le Savoyard n’est que le 16eme Français sur 100m cette année. Le meilleur Français sur 100m cette saison est Amaury Golitin (24 ans), auteur d’un 10"12 le 12 juin à Nice, alors que Mouhamadou Fall (29 ans) est le meilleur tricolore sur 200m, avec un chrono de 20"37 réussi le même jour à Genève. Deux chronos en-dessous des minimas requis par la FFA. Actuellement, seul Jimmy Vicaut est qualifié pour les JO sur 100m et aucun sprinteur français ne l'est sur 200m.