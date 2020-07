Championnats de France : L’édition 2021 sera organisée Angers

La route des Jeux Olympiques de Tokyo passera par Angers. Alors que la préfecture du Maine-et-Loire devait accueillir les championnats de France en 2020, qui auront finalement lieu à Albi en septembre prochain, le Stade Josette-et-Roger-Mikulak verra la fine fleur de l’athlétisme français s’affronter les 26 et 27 juin 2021. Dans un communiqué, la Fédération Française d’athlétisme a confirmé le changement de date des épreuves mais également le caractère qualificatif pour les JO, qui ont également été repoussés d’un an en raison de la crise sanitaire et qui auront lieu à peine un mois après ces championnats de France. « C'est avec un immense plaisir que la Fédération Française d'Athlétisme (FFA) retrouvera l'an prochain le stade Josette-et-Roger-Mikulak et son public de connaisseurs », a déclaré André Giraud, président de la FFA dans ce communiqué.

Angers, traditionnel rendez-vous pré-olympique

L’attribution de l’édition 2021 des championnats de France à la ville d’Angers entre dans le cadre d’une convention liant les autorités locales à la FFA depuis 2012. Un texte qui permet à Angers d’accueillir l’événement lors des années olympiques. « Depuis 2012, chaque année olympique, le stade du Lac de Maine accueille les championnats de France Elite. Ce sera encore le cas l’année prochaine, a déclaré dans ce même communiqué le maire d’Angers, Christophe Béchu. Je tiens à remercier la Fédération Française d’Athlétisme et son président pour leur confiance et leur fidélité à notre territoire, confiance et fidélité qui ne se démentent pas depuis douze ans. » Pendant deux jours en juin prochain, les têtes d’affiche de l’athlétisme français auront donc rendez-vous à Angers avec les derniers tickets pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui seront mis en jeu à cette occasion.