Championnats de France (Indoor) : Renaud Lavillenie est toujours là !

🥇 Renaud Lavillenie (Clermont Athlétisme Auvergne) est sacré champion de France Elite du saut à la perche pour la septième fois en salle avec 5,80 m.



📢 #CFAthlé pic.twitter.com/EtHGbgZkSk

— FFA (@FFAthletisme) March 1, 2020

Les jeunes prennent le pouvoir



🥇 Melvin Raffin (Bordeaux Athlé) est devenu champion de France Elite du triple saut, après son titre Espoir le week-end dernier, avec un saut à 16,80 m.

👏 Hugues-Fabrice Zango (Artois Athlétisme) a remporté le concours en retombant à 17,29 m.



📢 #CFAthlé pic.twitter.com/gAgwt3XWh7



— FFA (@FFAthletisme) March 1, 2020

Dixième titre pour Eloyse Lesueur-Aymonin



🥇 Vice-champion de France Elite du 60 m samedi, Amaury Golitin (EC Orléans Cercle Jules Ferry) est cette fois titré sur le 200 m en 20''99, son nouveau record personnel.

📢 #CFAthlé pic.twitter.com/7p2HFW6B30



— FFA (@FFAthletisme) March 1, 2020

Alors qu'en cette année olympique sans championnats du Monde en salle (reporté en raison de l'épidémie de coronavirus) de nombreux internationaux ont fait l'impasse sur le championnat national, Renaud Lavillenie était là. Et bien là. Une semaine après avoir participé au All Star Perche, le Clermontois a enlevé le titre national de la discipline.Suffisant pour devancer son frère Valentin et son coéquipier Alioune Sene. C'est la 8eme victoire de l'ancien recordman du Monde dans un championnat de France en salle.Mais en l'absence de plusieurs têtes d'affiches, de nombreux jeunes athlètes français se sont illustrés pour remporter un premier titre. Grâce à une superbe fin de course, Bérénice Fulchiron a décroché sa première couronne sur le 3 000m femmes. Sur le 800m femmes, c'est une athlète récemment naturalisée qui s'est imposée : Noélie Yarigo.Une semaine après un titre chez les Espoirs, Melvin Raffin a été le meilleur chez les Elites dans le concours du triple-saut.Trois semaines après une victoire aux championnats nationaux, Maxence Brouyas a étonné tout le monde en remportant l'or sur le 800m hommes. Sa deuxième place derrière le Marocain Hamza Belmer a été suffisante pour lui offrir l'or national. Pour Pierrik Jocteur-Monrozier une deuxième place après 1 500 m a aussi été synonyme de titre. Mais cette fois, c'est à cause de la disqualification de Rabii Doukkana, le seul qui avait fait mieux que ses 3'48"16. Ludovic Besson a réalisé la meilleure performance française de l'année pour gagner l'heptathlon. Sur le 60m haies, le titre est revenu à l'espoir Cyréna Samba-Mayela.Certains habitués ont quand même su briller. Sur le 3 000m marche, Clémence Beretta avait déjà été titrée mais cette fois, elle agrémente sa médaille d'or d'un record national grâce à un temps de 12'30"52.Derrière la Belge, Eloyse Lesueur-Aymonin a remporté son dixième titre national. Gabriel Bordier a décroché l'or sur le 5 000m masculin tout comme Amandine Brossier sur 400m.Le concours de la hauteur masculine est pour Loïc Gasch et son saut à 2,24m. Chez les femmes, le pentathlon a sacré Annaelle Nyabeu Djapa. A la faveur d'un nouveau record personnel, Amaury Golitin a remporté le 200m des championnats de France en salle. Un beau lot de consolation après sa médaille d'argent de samedi sur 60m.