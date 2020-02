Championnats de France (indoor) : Nouveau titre à la perche pour Guillon-Romarin, forfait pour Martinot-Lagarde

🥇 Aurel Manga (US Créteil) récupère logiquement son titre de champion de France Elite du 60 m haies en 7''65. Il avait déjà été titré en 2018.

📢 #CFAthlé pic.twitter.com/RwpUwZDcZV



— FFA (@FFAthletisme) February 29, 2020

Guillon-Romarin exacte au rendez-vous

En conclusion d’une saison indoor privée de Mondiaux, les championnats de France organisés à Liévin ont commencé par un coup de tonnerre. Annoncé comme la tête d’affiche du 60m haies masculin, Pascal Martinot-Lagarde n’a pas pu défendre ses chances. Victime d’une inflammation à l’ischio-jambier droit, le sociétaire du club de Montgeron a préféré déclarer forfait. Une absence qui a fait le jeu d’Aurel Manga. Vainqueur de la finale en 7’’65, il a devancé Jeanice Laviolette (7’’80) et Matteo Ngo (7’’85). « Champion de France, dans ma discipline, ce n’est pas donné à tous ! Aujourd’hui, j’étais venu chercher un titre de champion de France, et je repars avec, donc c’est bien, a confié Aurel Manga au site officiel de la FFA. Je voulais aller un peu plus vite en finale, mais je fais quelques petites fautes. Je ne retiendrai donc que le titre. » Sur la ligne droite, Marvin René (6’’66) a remporté le titre national malgré sa deuxième place derrière l’Iranien Hassan Taftian (6’’64), qui appartient également au club de Montgeron. Avec une marque à 8,06m, son record en carrière, Augustin Bey s’est imposé sur le saut en longueur quand, sur le poids, Frédéric Dagée s’est imposé avec 19,07m. Le 300m a vu Azzedine Habz remporter le titre de champion de France en 7’57’’20.L’autre tête d’affiche de cette première journée a bien répondu présente. Ninon Guillon-Romarin est allée chercher son troisième titre consécutif de championne de France du saut à la perche. Et la sociétaire du club de Cergy-Pontoise n’aura eu besoin que de quatre sauts pour remporter la médaille d’or avec une barre à 4,65m. Elle a devancé la Chinoise Huiqin Xu, qui appartient au club de Clermont (4,55m) et Marion Lotout (4,55m). « Dans les concours comme ça, il faut rester chaud pour être au taquet direct. En plus, je me suis mis un petit challenge en commençant à 4,45 m, ce qui n'arrive pas tous les jours, a confié Ninon Guillon-Romarin au site officiel de la FFA. Je suis contente d'avoir eu du répondant de tous les côtés pendant ce concours, avec la Chinoise et Marion Lotout. » Le concours du lancer du poids a vu Jessica Cérival s’imposer très nettement avec un jet à 16,36m alors que Claire Orcel a été sacrée à la hauteur avec une barre à 16,36m. Cynthia Leduc a confirmé ses bonnes performances sur le 60m avec une victoire en finale en 7’’29 alors que le triple saut a souri à Anna-Suzanna Fosther-Katta, deuxième avec 13,57m derrière la Danoise Janne Nielsen (13,72), qui évolue sous les couleurs de Bordeaux. Le 1500m a été remporté par Emma Oudiou en 4’21’’61.