Championnats de France : Belocian déclare forfait

Les championnats de France d'athlétisme perdent une autre de ses potentielles têtes d'affiche. Ce jeudi, l'AFP rapporte que Wilhem Belocian, champion d'Europe 2021 du 60 mètres en salle, n'en sera pas, alors que l'événement doit se dérouler entre ce vendredi 24 et ce dimanche 26 juin, du côté de Caen. Son nom ne figure d'ailleurs pas sur la liste des engagés. Un forfait acté "par précaution", selon son agent Benjamin Soreau, cité par l'AFP. Actuellement le hurdleur français, aujourd'hui âgé de 27 ans, est en délicatesse au niveau de son ischio-jambier droit, et ce depuis le meeting d'Oslo, qui s'est déroulé pas plus tard que la semaine dernière. Une blessure qui l'avait alors déjà visiblement empêché de prendre part au meeting de Paris, qui a eu lieu ce samedi.

Belocian privé de Mondiaux ?

Cette défection à ces championnats de France d'athlétisme met bel et bien en danger sa sélection pour les championnats du monde de la spécialité, qui se dérouleront du côté d'Eugene aux Etats-Unis, dans trois semaines, et plus précisément entre les vendredi 15 et dimanche 24 juillet prochains. En effet, une participation aux championnats de France avait alors été déclarée "obligatoire" par la Fédération française d'athlétisme (FFA), avec, néanmoins, quelques exceptions. Pas plus de trois Français peuvent être sélectionnés sur chacune des épreuves programmées aux prochains Mondiaux. Sur la distance du 100 mètres haies, ils sont justement déjà trois à avoir atteint les minima requis par la FFA, à savoir Belocian, mais également Pascal Martinot-Lagarde ainsi que Just Kwaou-Mathey. Mais ces championnats de France d'athlétisme de ce week-end pourraient alors permettre à d'autres athlètes de les imiter, comme par exemple Aurel Manga ou bien encore Sasha Zhoya.