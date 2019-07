Ch. France: Vicaut décline, nouveau record pour Mayer

La pluie a découragé Jimmy Vicaut, qui a préféré ne pas disputer la finale du 100m samedi aux championnats de France, à Saint-Etienne. Plus tôt, il avait gagné sa demie en 10"43, après avoir assuré les minima pour les Mondiaux la veille en séries, en 10"02. "Il fait hyper froid, je n'avais pas envie de prendre de risques, avoue le recordman d'Europe (9"86) sur le site de la Fédération française. Forcément, je suis dégoûté. Mais je sais qu'à Doha, il fera beau."

Mouhamadou Fall devenait favori, mais il a commis un faux départ, c'est donc Amaury Golitin qui est champion avec sa deuxième place en 10"45 derrière l'Ivoirien Gué-Arthur Cissé (10"38). Chez les filles, Carolle Zahi est championne en 11"29, elle aussi derrière l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (11"06).

Pierre-Ambroise Bosse est champion du 800m en 1'48"82, Kevin Mayer a lui amélioré son record personnel sur 110m haies en 13"60, remportant sa série. Il n'est pas engagé sur le décathlon, enlevé par le Belge Benjamin Hougardy (7 697 points). Bastien Auzeil, deuxième, est sacré (7 656). On note enfin les titres de Lukas Moutarde et Alexie Alaïs au javelot (78,53m et 61,49m), ainsi que d'Emma Oudiou sur 3 000m steeple (9'51"80). Vendredi, Liv Westphal s'était imposée sur 5 000m (15'55"58).