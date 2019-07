Ch. France: Lemaitre assure sa série sous le pluie

Christophe Lemaitre s'est contenté du strict minimum samedi, en séries du 200m aux championnats de France.

Sous la pluie, il s'est en effet imposé en un temps anecdotique de 21"23, se qualifiant ainsi pour les demies de dimanche à Saint-Etienne (demies programmées à 14h13, finale à 17h08).

La fin de soirée a également vu les titres féminins d'Antoinette Nana Djimou à l'heptathlon (5 944 points) et Hilary Kpatcha à la longueur (6,44m), et masculins pour Quentin Bigot au marteau (75,73m), Djilali Bedrani sur 3 000m steeple (8'34"00) et Hugo Hay sur 5 000m (14'10"65).