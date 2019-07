Ch. France: Lavillenie facile, Lemaitre dans le dur

Parmi les nombreuses finales qui ont conclu les championnats de France dimanche, Renaud Lavillenie a été sacré à la perche en passant 5,85m. Chez les filles, Ninon Guillon-Romarin franchit 4,60m et se qualifie pour les Mondiaux. Mouhamadou Fall réalise les minima aussi sur 200m en 20"34, Christophe Lemaitre n'a terminé que sixième en 20"90. Laura Valette, sacrée sur 100m haies en 12"87, tient également son ticket pour Doha. Pas Wilhem Belocian, malgré ses 13"14 au 110m haies mais trop ventés (3 m/s), devant Pascal Martinot-Lagarde (13"41). Kevin Mayer est quatrième (13"49). Mélina Robert-Michon et Alexandra Tavernier sont championnes au disque et au marteau (60,55m et 69,75m), ainsi que Renelle Lamote sur 800m (2'02"49). Enfin, Benjamin Compaoré et Rouguy Diallo ont enlevé le triple saut (16,94m et 13,61m).