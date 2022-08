Ch.Europe : Robert et Tual qualifiés pour les demi-finales du 800m

Deux sur trois pour nos Français du 800. Sur les trois Tricolores en lice sur le 800m des Championnats d'Europe de Munich, qui se déroulent actuellement en Bavière, deux seront présents en demi-finales. Sans surprise, il s'agit de Benjamin Robert et Gabriel Tual. Le second, présent sur la première des quatre séries ce jeudi matin, a terminé troisième, avec un temps de 1'46”08. Idéalement placé pendant les deux tours, le licencié de l'US Talence s'est même permis de relâcher sur les derniers mètres. "Ca s'est plutôt bien passé, je prends les trois places qualificatives, c'était l'objectif. Mes objectifs sont bien plus élevés, mais il y a une différence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Après les Monde, j'étais très fatigué physiquement et psychologiquement, mais j'ai tout fait pour être à fond dedans, aujourd'hui ça passe, et on va se concentrer sur les demies. J'espère les passer, on verra."

Robert s'est fait peur

Robert verrait lui aussi comme un échec de ne pas se hisser en finale. Le double champion de France en salle et triple tenant du titre en plein air a fini deuxième de la deuxième série, en 1'47”66. Toutefois, contrairement à Tual, le Lot-et-Garonnais a été contraint d'accélérer le rythme sur la fin de course pour éviter de vivre une grosse désillusion d'entrée. "J'ai eu peur, a avoué Robert ensuite, là aussi au micro de France Télévision. Dans la ligne droite, je regardais à droite à gauche, je pensais que ça allait et finalement, ils reviennent fort (...) J'ai un peu perdu d'énergie pour rien, mais l'essentiel, c'est de passer, donc à demain (vendredi)." Déçu après les Mondiaux d'Eugene (éliminations dès les demi-finales), le meilleur spécialiste français ne cache pas qu'il espère se racheter à Munich. "C'est jouable, il va falloir tirer son épingle du jeu." Yanis Meziane, troisième Français en lice, a, lui, déjà perdu tout espoir. Le tout jeune Tricolore, qui vit son premier grand rendez-vous, a dû se contenter de la 5eme place de sa série (1'47”82).