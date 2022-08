Ch.Europe : R.Lavillenie et Collet en finale de la perche

En parallèle des demi-finales du 400m haies qui avaient vu l'équipe de France envoyer comme la veille sur 110m haies ses trois représentants en finale, les perchistes tricolores espéraient eux aussi réussir un carton plein, ce jeudi à Munich lors des qualifications du saut à la perche. Renaud Lavillenie et Thibaut Collet se sont qualifiés. Valentin Lavillenie, en revanche, n'ira pas plus loin. Le frère de Renaud a manqué ses trois essais à 5,50m. L'ancien détenteur du record du monde comme du record olympique a effacé cette même barre de 5,50m dès son entrée dans le concours. Ensuite, il a eu besoin d'une deuxième tentative pour franchir 5,65m. Suffisant pour valider son billet pour la finale (le Clermontois n'a même pas eu besoin de se présenter de nouveau sur le sautoir). En finale, l'aîné des frères Lavillenie sera accompagné de Thibaut Collet.

Collet : "C'est rondement mené"

Comme l'ancien numéro 1 de la spécialité, le champion de France a passé 5,50m dès son premier saut de la matinée. Contrairement à Lavillenie, il a ensuite franchi également 5,65m dès sa première tentative. Ce qui n'a pas été le cas d'Armand Duplantis. Toutefois, l'extra-terrestre suédois s'est tout de suite repris et en franchissant 5,65m à son deuxième essai, l'immense favori défendra lui aussi ses chances lors d'une finale qu'il pourrait écraser de son talent. "C'est cool, c'est rondement mené et pour ma part, c'est une belle revanche sur Eugene, je suis vraiment content, les choses se sont mises en place et maintenant, il n'y a plus qu'à être bon en finale", appréciait Collet sur France Télévision aux côtés d'un Renaud Lavillenie satisfait de sa performance également. "C'est une bonne chose, on a fait ce que l'on voulait faire et maintenant, on va se reposer tranquillement pour samedi soir. Si ça se passe bien samedi soir, on va pouvoir prendre son pied et le partager."