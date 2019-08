Ch. Europe par éq.: Vicaut et Zahi gagnent, la France en tête

Belle journée pour la France samedi, aux championnats d'Europe par équipes.

Tous les 100m ont ainsi été remportés, en individuel par Jimmy Vicaut (10"35, -1,4 m/s) et Carolle Zahi (11"31, -2,5 m/s), et en relais avec notamment Jimmy Vicaut et Christophe Lemaitre associés chez les messieurs (38"29, avec également Mouhamadou Fall et Mickael-Meba Zeze, les filles ayant gagné en 43"09 avec Zahi, Orlann Ombissa-Dzangue, Estelle Raffai et Sarah Richard).

Renelle Lamote et Alexie Alais se sont aussi imposées sur 800m (2'01"21) et au javelot (63,46m), Ludvy Vaillant a lui pris la deuxième place du 400m haies en 48"98 et assure les minima pour les Mondiaux (victoire de Patryk Dobek en 48"87). Les Bleus passent premiers du classement général avec 192,5 points, devant la Pologne (191) et la Grande-Bretagne (170).