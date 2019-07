Ch.Etats-Unis-100m: Coleman sacré

Rien ne semble arrêter Christian Coleman sur la ligne droite. Déjà détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année en 9"81, le sprinteur américain a remporté dans la nuit de vendredi à samedi la finale des championnats des Etats-Unis à De Moines, en affichant une étonnante facilité. Avec un chrono de 9"99, il a devancé Michael Rodgers et Christophe Belcher. Une consécration pour lui, qui avait dominé en demi-finale Justin Gatlin, le champion du monde en titre. Plus en forme que jamais, il apparaît aujourd'hui comme le grandissime favori pour le titre mondial de la discipline à Doha (27 septembre - 6 octobre).

"Ça représente beaucoup d'être considéré comme le plus rapide aux Etats-Unis. Le pays est au sommet dans le sprint en ce moment, donc c'est énorme", a-t-il déclaré à USA Today.

100m

