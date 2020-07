Cette star qui menace de quitter l’équipe russe

Comme attendu, la fédération russe a refusé de régler auprès de World Athletics une amende de 5 millions de dollars (4,4 millions d'euros) infligée en mars en raison de ses manquements aux règles de l'antidopage. Son quota de dix athlètes autorisés à courir sous bannière neutre est donc suspendu, ce qui attriste particulièrement Mariya Lasitskene, triple championne du monde de saut en hauteur.

"Fatiguée du gâchis"



"Compte tenu de la situation actuelle, je peux prendre toutes les mesures possibles, y compris mon retrait de l'équipe nationale. Je suis fatiguée du gâchis qui a eu lieu au cours des cinq dernières années. Je suis fatiguée de l'impunité et de l'inaction des patrons sportifs russes qui n'essaient pas de protéger les athlètes propres", a-t-elle déclaré à l’agence russe TASS.





Lors de l’annonce de cette décision, l’athlète de 27 ans avait déjà livré le fond de sa pensée sur Instagram. "Au cours des trois dernières années, j'ai entendu 200 fois que tout a été fait et qu'on va nous réintégrer. Mais ce ne sont que des belles paroles qu'on essaye de nous vendre, a-t-elle ainsi écrit. Tous ces gens pensent que les sportifs ne voient rien, ne comprennent rien et que leur seule tâche est de sauter et de se taire. Ils ont oublié que sans les athlètes, l'existence d'une fédération sportive n'a aucun sens. J'espère que les gens impliqués dans cette honte sans fin auront finalement le courage de partir." Sous bannière neutre, elle s’est imposée ces dernières années aux Mondiaux de Londres (2017) de Doha (2019) et à ceux de Birmingham (2018), en salle.