Carnet noir : Décès d'une légende olympique

🥇 Mexico 1968

🥇 Munich 1972

🥇 Montreal 1976

World Athletics is deeply saddened to hear that three-time @Olympics triple jump champion and former world record-holder Viktor Saneyev has died at the age of 76 👇



"Le Kangourou de Sukhumi" s'est éteint au pays des kangourous

Viktor Saneiev est un nom qui ne parle pas aux gens. Pourtant, cet athlète soviétique a marqué de son empreinte l'athlétisme durant les années 60 et 70. Spécialiste du triple saut,: en 1968 à Mexico, en 1972 à Munich puis en 1976 à Montréal. Quatre ans après son dernier triomphe, il a échoué sur la seconde place du podium derrière un autre Soviétique, Jaak Uudmäe. Mais outre ces multiples médailles aux Jeux, Saneiev a marqué l'histoire de son sport par ses multiples records du monde. Quatre au total.Il avait notamment amélioré la référence mondiale à deux reprises en finale lors de son premier sacre olympique à Mexico avec des bonds mesurés à 17.39 mètres.pour arracher la couronne et remporter le concours devant le Brésilien Nelson Prudencio. Encore plus fort quatre ans plus tard, le Soviétique avait amélioré ce record avec des sauts mesurés à 17.44 mètres.Ses performances lui ont valu d'être surnommé le "Kangourou de Sukhumi" en référence à sa ville d'origine en Géorgie. Ironie du sort ou non,a communiqué ce lundi la fédération internationale d'athlétisme. Il avait élu refuge sur l'île-continent avec sa famille, à Sydney, où il a exporté son expérience et son savoir du sport après avoir entraîné durant un certain temps à Tbilissi en Géorgie. Les raisons de son décès n'ont pas été communiquées.