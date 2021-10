Carnet noir : Alex Quiñonez a été assassiné

➜ Confirmado:

Ministerio del Deporte reconoce la lamentable noticia del asesinato del velocista ecuatoriano Alex Quiñónez.

Quayaquil en état d’urgence

Le monde de l’athlétisme est une nouvelle fois en deuil. Un peu plus d’une semaine après le décès de la Kényane Agnès Tirop quatrième du 5000m aux JO de Tokyo, l’Equatorien Alex Quiñonez a perdu la vie à 32 ans.selon les médias locaux dans le quartier de Colinas de la Florida, situé au nord-ouest de Guayaquil où il résidait.qui sont toujours en fuite et recherchés par les forces de police. Le décès d’Alex Quiñonez a été confirmé aux alentours de 5h (heure française) ce samedi matin par Roberto Ibañez, président de la fédération sportive de la province du Guayas.« Mon cœur est totalement brisé, je ne trouve pas de mots pour décrire le vide que je ressens. Je ne peux pas croire jusqu'à quand nous continuerons à vivre avec tant de mal et d'insécurité », écrit-il sur Twitter en faisant référence à la forte hausse de la criminalité à Guayaquil. Une dangerosité préoccupante qui a poussé le président équatorien Guillermo Lasso à décréter l’état d’urgence lundi 18 octobre. «», conclut-il. La dernière grande performance d’Alex Quiñonez sur la piste a été une médaille de bronze décrochée en 2019 à l’occasion des Mondiaux de Doha. Il s’était qualifié pour les JO de Tokyo mais n’a pas pu y participer en raison d’une suspension d’un an qui lui a été infligée pour avoir manqué trois tests anti-dopage.