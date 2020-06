Carnet : Décès du président de la Fédération européenne

Trois mois et cinq jours après avoir été victime d’un AVC à son domicile, Svein Arne Hansen est décédé. La Fédération européenne d’athlétisme a annoncé la mort de son président ce samedi à Oslo, à l’âge de 74 ans. Ancien juge d’athlétisme et directeur du meeting d’Oslo, il était devenu président de la Fédération norvégienne d’athlétisme en 2003, et président de la Fédération européenne en 2015, après avoir battu le Français Jean Gracia. Il avait été réélu en 2019.

Coe : "J’ai perdu l’un de mes plus proches amis"

« J'ai le coeur brisé. Il était un leader fantastique, un visionnaire de notre sport et une personnalité charismatique au sein de la famille de l'athlétisme. Il était aimé de tous ceux qui le connaissaient bien et surtout c'était un ami des athlètes. Nous avons perdu un homme merveilleux. Toutes mes pensées vont à sa famille pendant cette période difficile », a réagi celui qui assurait son intérim depuis le mois de mars, le Bulgare Dobromir Karamarinov. « Aujourd’hui, j’ai perdu l’un de mes plus proches amis. On se connaissait depuis 43 ans. Sven m’avait permis de participer à l’un de mes premiers meetings, à Oslo, et j’ai battu deux de mes trois records du monde là-bas, en 1979. Il a apporté du professionnalisme aux meetings d’un jour, toujours en vigueur aujourd’hui », a déclaré de son côté le président de World Athletics, Sebastian Coe.