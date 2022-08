Athlétisme : Warholm se dit prêt pour les championnats d'Europe

Karsten Warholm ne veut pas rester sur un échec. Victime d’une déchirure musculaire aux ischio-jambiers au début du mois de juin, lors du meeting de Ligue de Diamant organisé à Rabat, le recordman du monde du 400m haies n’a pas été à son meilleur niveau à l’occasion des championnats du monde d’Eugene. Alors que le Brésilien Alison dos Santos est allé chercher le titre mondial, le Norvégien n’a pu faire mieux que septième. « Je l'ai mal vécu, ce n'est pas la performance que je souhaitais », a confié Karsten Warholm à l’occasion d’une conférence de presse organisée à Oslo. Malgré cette contre-performance, le champion olympique à Tokyo a fait contre mauvaise fortune bon cœur. « J'ai passé beaucoup de temps à me préparer malgré ma blessure, mais cela fait partie du jeu, a-t-il ajouté. Perdre remet aussi les choses en place, tout n'est pas toujours rose, et c'est bien d'en avoir conscience. »

We gave it our best shot… Wasn’t enough this time. It’s tough, but i’m also proud that we managed to get here given the setbacks. Appreciate all the support❤️ Congrats to the guys running well yesterday. pic.twitter.com/cPuzITyo2A