Athlétisme : Une sélection très élargie pour les championnats d'Europe de Munich

Munich sera le contre-pied d’Eugene. Alors que la Fédération Française d’athlétisme (FFA) avait resserré la délégation tricolore à 28 athlètes pour les épreuves individuelles des championnats du monde, elle a plus largement ouvert la sélection pour les prochains championnats d’Europe. Ce sont pas moins de 101 représentants tricolores qui iront à Munich du 15 au 21 août prochains. « Nous avons eu la volonté de démarrer un nouveau cycle à partir des championnats d’Europe de Munich, avec une sélection beaucoup plus large qui compte 101 athlètes, a confié Romain Barras, directeur de la haute performance, dans un communiqué de la FFA. Cette compétition va nous servir de socle dans l’optique des Mondiaux de Budapest en 2023, puis des Jeux olympiques de Paris en 2024. » Cette sélection a été bâtie avec des athlètes qui ont « la capacité de figurer dans le top 24 de leur épreuve ». Si cette sélection s’est voulue la plus large possible, elle a toutefois nécessité des arbitrages de la part des autorités fédérales.

Belocian préservé, Konaté absent à cause du calendrier

L’un de ces choix concerne le 110m haies avec Aurel Manga qui a été sélectionné au détriment de Wilhelm Belocian. « D’après notre équipe médicale, il était apte à courir à Munich. Mais être apte à performer au niveau où nous l’attendons est encore autre chose, a assuré Romain Barras. Nous avons donc fait le choix de sélectionner Aurel par rapport à l’état de forme avéré au cours des dernières semaines. Nous avons aussi souhaité protéger Wilhem, tant sur le plan physique que sur le plan mental. » Toutefois, Wilhelm Belocian reste dans le radar de la Fédération en vue des Mondiaux 2023 puis de Paris 2024. Une autre absence est celle du double champion du monde juniors du saut en longueur Erwan Konaté. « Le fait que le retour des championnats du monde de Cali soit prévu pour le 9 août, avec le décalage horaire à encaisser et un départ pour Munich trois jours plus tard, a également pesé dans la balance », a confié le directeur de la haute performance de la FFA à ce sujet.

Mayer sera bien là, pas Chadi et Amdouni

Comme il l’a affirmé récemment sur les réseaux sociaux puis face à la presse, Kevin Mayer sera bien présent à Munich. Le champion du monde du décathlon essayera d’aller chercher un premier titre continental, avec Baptiste Thiery à ses côtés. Si les principales têtes d’affiche seront au rendez-vous, certains noms ne figurent pas dans la liste. Aligné sur le marathon à Eugene, Hassan Chahdi n’a pas postulé à une sélection pour les championnats d’Europe afin de privilégier sa récupération. Comme attendu, Morhad Amdouni sera absent sur le 10 000m « pas suffisamment remis d’une blessure au pied gauche » selon Romain Barras. Rouguy Diallo, touchée lors des championnats de France, n’ira pas à Munich tout comme Lolasson Djouhan au lancer du disque, « blessé dernièrement lors d’une séance de développé-couché ». Enfin, blessé lors des Mondiaux d’Eugene, Fabrisio Saidy ne fera pas partie de l’équipe de France du 4x400m. C’est donc une sélection tricolore entre ambition et construction qui ira à Munich.



ATHLETISME / CHAMPIONNATS D’EUROPE

Du 15 au 21 août 2022 à Munich (Allemagne)



Sélection masculine

100m : Mouhamadou Fall, Jimmy Vicaut, Meba-Mickaël Zeze

200m : Mouhamadou Fall, Meba-Mickaël Zeze, Ryan Zeze

400m : Gilles Biron, Thomas Jordier

800m : Yanis Meziane, Benjamin Robert, Gabriel Tual

1500m : Azeddine Habz, Baptiste Mischler

5000m : Félix Bour, Hugo Hay

10000m : Jimmy Gressier, Yoann Kowal, Yann Schrub

Marathon : Florian Carvalho, Benjamin Choquert, Yohan Durand, Michaël Gras, Nicolas Navaro, Emmanuel Roudolff-Levisse

110m haies : Just Kwaou-Mathey, Aurel Manga, Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya

400m haies : Victor Coroller, Wilfried Happio, Ludvy Vaillant

3000m steeple : Djilali Bedrani, Mehdi Belhadj, Louis Gilavert

Hauteur : Nathan Ismar, Sébastien Micheau

Perche : Thibaut Collet, Renaud Lavillenie, Valentin Lavillenie

Longueur : Augustin Bey, Tom Campagne, Jules Pommery

Triple saut : Benjamin Compaoré, Enzo Hodebar, Jean-Marc Pontvianne

Poids : Frédéric Dagée

Marteau : Quentin Bigot, Jean-Baptiste Bruxelle, Yann Chaussinand

Javelot : Felise Vahai Sosaia

Décathlon : Kevin Mayer, Baptiste Thiery

20km marche : Gabriel Bordier, Kevin Campion

35km marche : Aurélien Quinion

4x100m : Jeff Erius, Pablo Mateo, Aymeric Priam, Jimmy Vicaut, Meba-Mickaël Zeze, Ryan Zeze

4x400m : Gilles Biron, Thomas Jordier, Téo Andant, Simon Boypa, Loïc Prévot



Sélection féminine

100m : Mallory Leconte

200m : Shana Grebo, Gemima Joseph

400m : Amandine Brossier, Sokhna Lacoste

800m : Rénelle Lamote, Agnès Raharolahy

1500m : Aurore Fleury

5000m : Manon Trapp

10000m : Mekdes Woldu, Alessia Zarbo

Marathon : Melody Julien

100m haies : Laëticia Bapté, Cyréna Samba-Mayela, Laura Valette

400m haies : Camille Seri

3000m steeple : Alice Finot, Alexa Lemitre, Flavie Renouard

Hauteur : Solène Gicquel

Perche : Marie-Julie Bonnin, Ninon Chapelle, Margot Chevrier

Longueur : Maelly Dalmat, Yanis Esmeralda David

Disque : Amanda Ngandu-Ntumba, Mélina Robert-Michon

Marteau : Rose Loga, Alexandra Tavernier

Javelot : Alizée Minard

Heptathlon : Léonie Cambours

20km marche : Clément Beretta, Camille Moutard, Eloïse Terrec

4x100m : Wided Atatou, Chloé Gallet, Floriane Gnafoua, Leelou Martial-Ehoulet, Hélène Parisot, Mallory Leconte

4x400m : Shana Grebo, Amandine Brossier, Sokhna Lacoste, Diana Iscaye, Sounkamba Sylla, Marjorie Veyssière