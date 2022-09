Athlétisme : Les Mondiaux en salle de Nankin une nouvelle fois reportés

World Athletics Council has decided to postpone the World Athletics Indoor Championships Nanjing 2023, scheduled for 17-19 March 2023, until March 2025 (exact dates TBC).

Glasgow va désormais précéder Nankin

Nankin devra encore attendre deux années supplémentaires. A l’origine, la ville chinoise devait accueillir l’édition 2020 des championnats du monde en salle d’athlétisme. Toutefois, avec le début de la pandémie de coronavirus et les mesures très fermes prises par les autorités de Pékin, World Athletics a très vite annoncé que l’événement n’aurait pas lieu à la date initialement prévue. Dans un premier temps, un créneau en mars 2021 a été évoqué mais, face à une situation toujours aussi problématique, l’instance mondiale de l’athlétisme a préféré changer son fusil d’épaule. L’événement a été reporté de deux années supplémentaires, du 17 au 19 mars 2023, quand Belgrade a été désignée pour 2022, édition qui a notamment vu Cyréna Samba-Mayela remporter le titre sur le 60m haies féminin. Un deuxième report qui, au final, n’a pas été le dernier. En effet, World Athletics a annoncé ce jeudi que Nankin accueillera les championnats du monde en salle d’athlétisme… en 2025 !Une décision qui a été prise en accord avec la Fédération Chinoise d’athlétisme et le comité local d’organisation en raison des difficultés une nouvelle fois liée à la situation sanitaire dans le pays. « Nous sommes déçus de devoir une nouvelle fois reporter l’événement en raison de circonstances au-delà de notre contrôle, a confirmé le président de World Athletics Sebastian Coe, dans un communiqué. Néanmoins, nous avons pris cette décision afin de donner des certitudes aux athlètes et aux fédérations qui préparent la saison 2023. » En conséquence, la prochaine édition des Mondiaux en salle aura lieu en 2024 à Glasgow. « Nous avons proposé l’édition 2025 à Nankin car nous sommes conscients des importants préparatifs déjà faits par le comité local d’organisation pour accueillir un tel événement et nous voulons éviter toute perte financière pour l’ensemble des parties prenantes », a ajouté Sebastian Coe. Pour pallier l’absence de championnats du monde cet hiver, le calendrier sera renforcé avec l’ajouts de nouveaux meetings.