Athlétisme : L’édition 2022 du Meeting de Paris indoor reportée à une date ultérieure

La fête initialement prévue n’aura finalement pas lieu. Point d’orgue de la saison d’athlétisme indoor en France, le Meeting de Paris ne pourra pas se tenir le 22 janvier prochain à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Alors que KC Lightfoot, Benjamin Compaoré, Aurel Manga ou encore Solène Ndama devaient prendre part aux six épreuves au programme de la soirée, avec un 60m masculin et féminin, un 60m haies masculin et féminin ainsi qu’un concours masculin de la perche et un concours féminin du triple saut, les organisateurs ont préféré remettre le rendez-vous à plus tard. A l’image du combat de Tony Yoka prévu dans la même salle le 15 janvier prochain, ce sont les contraintes sanitaires qui ont contraint à ce report, qui pourrait déboucher au final sur une annulation pure et simple. En effet, en l’état actuel des consignes sanitaires gouvernementales, un maximum de 2000 personnes auraient pu prendre part dans les travées de l’Accor Arena.

Le meeting reprogrammé avant le 7 mars ?

Une jauge bien en-deçà des 10 000 personnes qui peuvent garnir l’enceinte parisienne dans sa configuration athlétisme et qui doit être respectée au moins jusqu’au 23 janvier, avec une forte probabilité de voir le gouvernement la prolonger. De plus, les organisateurs ont jugé que la situation sanitaire ne permettait pas la tenue en toute sécurité des épreuves. Mais, pour ce qui est de trouver une nouvelle date, les organisateurs doivent faire face à un impératif de taille. En effet, alors que Belgrade doit accueillir du 11 au 13 mars l’édition 2022 des championnats du monde, initialement prévus l’an passé dans la ville chinoise de Nankin mais remportés d’un an avant d’être déplacés dans la capitale serbe, la fenêtre de qualification sera close le 7 mars prochain. Autrement dit, pour que le Meeting de Paris indoor soit attractif pour des athlètes en quête de minima, l’événement devra avoir lieu avant cette date… si c’est possible.