Athlétisme : Le marathon de Paris reporté !

Le semi-marathon de Paris n'avait pas résisté à l'épidémie de coronavirus, le marathon de la Capitale parisienne a subi le même sort. Comme le semi du dimanche 1er mars dernier, reporté la veille de la course en raison du contexte sanitaire et de la crainte de la propagation du covid-19, le marathon de Paris n'aura pas lieu à la date prévue. Alors que la 44eme édition de cet événement populaire de grande envergure aurait dû se dérouler le dimanche 5 avril prochaine, Amaury Sport Organisation a confirmé jeudi après que Le Parisien a le premier révélé l'information que l'épreuve avait été reportée et aurait finalement lieu le 18 octobre, soit plus de huit mois après la date initialement fixée. Ce marathon de Paris 2020 aurait dû accueilli dans un mois 65 000 coureurs venus de 150 pays différents, avec un départ des Champs-Elysées et un parcours empruntant notamment la place de la Bastille, le Bois de Vincennes ou encore le Bois de Boulogne.

Le marathon a fait l'objet du « cas par cas » annoncé par Maracineanu

Comme pour le semi-marathon, reporté, lui, au 6 septembre prochain, les organisateurs, en prenant cette décision, ont souhaité éviter le brassage massif de tous ces coureurs venant pour beaucoup d'endroits différents, dont certains de pays figurant sur la liste des pays présentant un risque. Mardi matin, la Ministre des Sports Roxana Maracineanu avait annoncé à la sortie d'une réunion de coordination dans le contexte que l'on connaît « l’étude au cas par cas de la tenue des événements sportifs d’envergure en milieu extérieur sachant que la consigne principale est de dire que lorsqu’il y a un brassage de population en provenance des clusters identifiés en France comme étant des foyers et des zones à risques internationales – sachant qu’elles le sont toutes en phase 2 – ces événements avaient vocation à être annulés. » Le marathon de Paris en était malheureusement le parfait exemple. Il a donc été reporté lui aussi. Et vient s'ajouter à la liste de plus en plus longue des événements ayant subi le même sort.