Athlétisme : La reprise particulière de Lavillenie

|| Jour-1 ||

Aujourd’hui était censé être la reprise. Avec le contexte actuel, je m’adapte et change mes priorités.... mais de faire un peu de sport fait du bien ! pic.twitter.com/u5AjnVZiMR

— Renaud LAVILLENIE (@airlavillenie) March 16, 2020

. Un record que le prodige suédois a depuis amélioré, en franchissant 6,18m à Glasgow une semaine plus tard. Lavillenie, qui détenait le record du monde depuis son saut à 6,16m à Donetsk en 2014, a salué la performance de son cadet, qu’il apprécie, et qu’il a depuis retrouvé chez lui, à Clermont.Un meeting remporté par "Mondo" (6,01m) devant l’Auvergnat (5,94m), "très satisfait" de sa prestation, alors qu’il avait "surtout peur de prendre 30 cm dans la figure". Et lundi, c’était jour de reprise pour le champion olympique 2012.. "Aujourd’hui était censé être la reprise. Avec le contexte actuel, je m’adapte et change mes priorités.... Mais de faire un peu de sport fait du bien !", a-t-il écrit sur Twitter.