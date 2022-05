Athlétisme : Fraser-Pryce signe la meilleure performance mondiale de l'année sur 100m

Marcell Jacobs a déclaré forfait

C’est ce s’appelle démarre l’année en trombe ! Pour son premier 100m de l’année, Shelly-Ann Fraser-Pryce a impressionné tout son monde à Nairobi (Kenya), à l’occasion de l'étape kenyane du Continental Tour Gold (2eme division mondiale). L'octuple médaillée olympique, en argent l’été dernier sur le 100m des JO de Tokyo, a plié l’affaire en 10’’67.Une victoire écrasante malgré un vent légèrement défavorable (-0,4 m/s) pour la Jamaïcaine de 35 ans, passée tout proche de son record personnel (10’’60 en août 2021 à Lausanne). La suprématie de Shelly-Ann Fraser-Pryce sur la piste du Kasarani Stadium se vérifie sur la feuille des temps. Sa poursuivante Bassant Hemida termine en 11’’02 quand l’Américaine Shannon Ray, qui complète le podium, établit un chrono de 11’’33. La jeune namibienne Christine Mboma (18 ans) semblait quant à elle en bonne posture pour viser la deuxième place avant de s’arrêter net et tomber à mi-course.Chez les messieurs,à l’événement kényan comme l’a annoncé la fédération italienne plus tôt dans la journée. « C'est la décision que le champion olympique a prise ce matin avec son staff, à la lumière des problèmes gastro-intestinaux dont il a souffert hier au Kenya », peut-on lire dans le communiqué partagé par la Fédération italienne d’athlétisme. Le 100m masculin a été remporté par le Kényan et détenteur du record d'Afrique Ferdinand Omanyala en 9’’85 devant les Américains Fred Kerley (9’’92), vice-champion olympique à Tokyo, et Isiah Young (10’’13).