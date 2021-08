Athlétisme : Fin de saison pour Lamont Marcell Jacobs

Lamont Marcell Jacobs a décidé de faire une pause. Grande surprise des épreuves d’athlétisme des Jeux Olympiques de Tokyo, le sprinteur italien a pris la parole sur les réseaux sociaux pour aborder son programme concernant la fin de la saison 2021. Successeur d’Usain Bolt au palmarès olympique sur 100m mais également sacré champion olympique sur le 4x100m avec Lorenzo Patta, Eseosa Fostine Desalu et Filippo Tortu, Lamont Marcell Jacobs a répondu un laconique « 2022 » quand un de ses abonnés sur le réseau social Instagram l’a interrogé à ce sujet. Deuxième du 100m lors du meeting de Ligue de Diamant de Stockholm puis troisième lors du Meeting Herculis de Monaco, le sprinteur italien pointe à la quatrième place du classement de la distance et peut ambitionner de participer à la finale de Zûrich, prévue le 9 septembre prochain. Mais Lamont Marcell Jacobs a finalement opté pour une fin de saison prématurée.

Jacobs ne voulait pas risquer une blessure

Alors que cette déclaration par l’intermédiaire des réseaux sociaux pouvait être prise pour une boutade, l’agent du sprinteur italien est ensuite intervenu pour confirmer cette information. En effet, Marcello Magnani a déclaré à l’agence Reuters que son client ne foulera plus le tartan avant la saison 2022. « C’est simplement que Marcell a tellement donné cette année, tout ce qu’il avait qu’insister pour concourir reviendrait à risquer une blessure », a déclaré l’agent de Lamont Marcell Jacobs. Une décision qui intervient alors qu’un de ses anciens collaborateurs, son nutritionniste jusqu’en mars dernier Giacomo Spazzini, est mêlé à une affaire de trafic de produits dopants. Une information qui a pu jeter le doute sur la sincérité des performances du sprinteur de 26 ans qui, sur la route de son titre olympique sur 100m, a effacé des tablettes le record d’Europe détenu jusqu’alors par le Portugais Francis Obikwelu et le Français Jimmy Vicaut.