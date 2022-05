Athlétisme - Décathlon : Mayer met fin à sa collaboration avec son préparateur physique

Kevin Mayer revoit l’organisation de son entourage. Le recordman du monde du décathlon, qui ambitionne de remporter à Eugene en juillet prochain un deuxième titre de champion du monde de la discipline après celui obtenu à Londres en 2017, a officialisé la fin de sa collaboration avec Jérôme Simian. Un duo qui s’était formé à la fin de l’année 2013 et qui voyait ce dernier devenir le préparateur physique du natif d’Argenteuil. Une relation de travail qui avait évolué en 2020 avec Jérôme Simian qui était alors devenu l’entraîneur principal de Kevin Mayer et chapeautait ainsi la préparation de celui qui a inscrit 9126 points lors du Décastar de Talence en septembre 2018. Dans un communiqué, le vice-champion olympique du décathlon à Tokyo a justifié son choix par des divergences d’opinion avec Jérôme Simian.

Mayer : « Nous avons quelques désaccords sur la forme »

« Nous avons quelques désaccords sur la forme qui nous amènent à cette décision, a ainsi déclaré Kevin Mayer. Jérôme est un remarquable préparateur physique et bénéficie d’un énorme regard technique. Je lui suis très reconnaissant pour le travail effectué ensemble et pour tout ce qu’il m’a apporté. » Sur le chemin des Mondiaux, Kevin Mayer pourra compter sur Alexandre Bonacorsi, qui l’encadre depuis 2016 alors que la coordination du projet sportif sera un rôle désormais dévolu à Thomas Mayer, le frère du recordman du monde du décathlon. Directeur de la haute performance à la Fédération Française d’athlétisme et ancien champion d’Europe de la discipline, Romain Barras sera également au soutien de Kevin Mayer. Pour ce qui est du retour à la compétition du Francilien, les prochaines échéances seront communiquées prochainement.