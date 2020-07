Athlétisme : Christophe Lemaitre remporte le 100m à domicile

10s44 aujourd’hui, on reste dans la même dynamique qu’hier. L’enchaînement des courses et des compétitions fait du bien et permet de bien se préparer pour la suite de la saison. On profite à fond de chaque course. #asics pic.twitter.com/K8XWUaECUl

— Lemaitre Christophe OLY (@lemaitreathle) July 25, 2020

Rendez-vous en Finlande

Christophe Lemaitre enchaîne ! Le sprinteur français a disputé deux 100m en l’espace de 24 heures et cela s’est plutôt bien passé pour lui. Au lendemain de sa deuxième place à Berne (Suisse) en 10"42, l’athlète de 30 ans était de nouveau aligné sur la distance-reine, lors du meeting d’Aix-les-Bains, sa ville. Sans concurrence solide, Christophe Lemaitre s’est imposé, dans un temps quasi-équivalent à celui de vendredi : 10"44. L’octuple médaillé européen s’est d’ailleurs satisfait de ce chrono, dans un tweet publié après sa course : « 1» Dans L’Equipe, son entraîneur Thierry Tribondeau s’est réjoui que son sprinteur ait pu enchaîner deux courses sans problème : « C’était bien, techniquement propre. En fait, entre Berne et ici, c’était deux entraînements spécifiques. Et ce qui est bien par rapport à l’an dernier, c’est que Christophe a pu les enchaîner sans problème ».La saison passée, Christophe Lemaitre avait disputé six 100m, avec pour meilleur chrono un 10"27 réussi en Suisse début juillet. Il espère signer un temps de ce genre, voire mieux, lors de son prochain meeting, en Finlande le 11 août.En cette saison 2020 d'athlétisme réduite comme peau de chagrin (pas de JO ni de championnats d'Europe, seulement cinq meetings comptant pour la Ligue de Diamant), il faudra profiter de chaque occasion pour briller.