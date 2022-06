Athlétisme : Bach vivement critiqué par Lasitskene

Olympic champion high jumper Maria Lasitskene on Thursday called on the head of the International Olympic Committee to lift the sanctions imposed against Russian athletes over Moscow's invasion of Ukraine. https://t.co/Za2A6mQYrx

Lasitskene : « Votre décision n'a pas stoppé la guerre »

Mariya Lasitskene avait un message à faire passer. La Russe, spécialiste du saut en hauteur, s’est fendue d’une lettre ouverte dans laquelle elle critique ouvertement la position du Comité International Olympique (CIO) et de son président Thomas Bach concernant les athlètes russes et biélorusses. En effet, dans les jours ayant suivi le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’instance installée à Lausanne a appelé l’ensemble des fédérations internationales à exclure ces derniers. Aux yeux de la championne olympique du saut en hauteur l’été dernier à Tokyo, le président du CIO a « créé un nouvelle guerre » en prenant une position aussi ferme. « Vous dites avoir pris cette décision pour notre sécurité mais c'est faux, ajoute Mariya Lasitskene, qui se bat depuis de longues années contre l’incompétence des autorités sportives russes. Les joueurs de tennis russes qui jouent à travers le monde le prouvent. Les fans aiment les athlètes pour le spectacle qu'ils proposent, pas pour leur nationalité. » Mettant en avant le fait que ses « principales concurrentes sont ukrainiennes », Mariya Lasitskene admet qu’elle ne saurait « les regarder dans les yeux, ni quoi leur dire ».« Elles et leurs familles expérimentent ce qu'aucun être humain ne devrait avoir à vivre », ajoute-t-elle avant de s’en prendre à Thomas Bach. « Votre décision n'a pas stoppé la guerre mais en a créé une nouvelle, autour et dans le sport, qui est impossible à contenir », affirme la native de Prokhladny, qui doute de voir la position du CIO changer du tout au tout. « Je me doute que vous n'aurez pas le courage ni la dignité de mettre fin aux sanctions contre les sportifs russes, puisque cela reviendrait à admettre que pendant tous ces mois vous avez violé la charte olympique mais je vous demande de ne plus mettre la situation actuelle du sport mondial sur le compte de la protection des sportifs russes », déclare également la Russe. Alors que des recours ont été déposé devant le Tribunal Arbitral du Sport, Mariya Lasitskene regrette que la position du CIO fragilise encore plus l’athlétisme russe, cible de lourdes sanctions de la part de World Athletics en réponse à de nombreux scandales de dopage. « Ces sept dernières années, je n'ai pas pu concourir en compétition internationale pendant près de quatre ans, World Athletics utilise mon passeport à chaque opportunité, rappelle la triple championne du monde. Vous n'avez jamais trouvé à y redire, et désormais ils recommencent avec vos encouragements. »