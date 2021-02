All Star Perche : Meilleure performance depuis 2014 pour Renaud Lavillenie

OUIIIIII RENAUD LAVILLENIE 6.06 !! 🔥 Superbe saut du français 🇫🇷 qui réalise une magnifique performance lors de ce #AllStarPerche ! pic.twitter.com/6TnimW66UA

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 27, 2021

Lavillenie a tenté le record du monde

Renaud Lavillenie retrouve son meilleur niveau. S’il a cédé sa couronne de champion de France en salle du saut à la perche à son frère Valentin le week-end dernier à Miramas, l’ancien détenteur du record du monde a réalisé ce samedi un résultat auquel il n’était plus habitué depuis 2014. Organisateur et principale tête d’affiche du All Star Perche, Renaud Lavillenie a bien été au rendez-vous dans sa ville, Clermont-Ferrand. Après avoir passé 5,70m puis 5,86m au premier essai, celui qui avait détrôné Sergey Bubka a eu besoin d’un tentative de réglage pour passer 5,96m. Dès lors, l’idée était d’effacer sa meilleure performance en 2021, qui avait été fixée à 6,02m le 31 janvier dernier à l’occasion du meeting en salle de Tourcoing. Pour y parvenir, Renaud Lavillenie a fait l’impasse sur une barre à 6,01m et s’est immédiatement focalisé sur la barre suivante, placée à 6,06m... mais n’a pas atteint son objectif lors des deux premiers essais. Déterminé à l’occasion de son troisième et dernier essai, le Clermontois a tout donné.Avec une certaine marge, Renaud Lavillenie est parvenu à effacer cette barre à 6,06m, ce qui constitue sa meilleure performance depuis 2014. En pleine confiance et devant ses proches, le champion olympique 2012 du saut à la perche a tenté de reprendre le record du monde. Renaud Lavillenie a alors demandé une barre à 6,20m. Toutefois, ses tentatives n’ont pas été fructueuses mais l’essentiel est ailleurs. A une semaine des championnats d’Europe en salle, le perchiste français fait le plein de confiance quand bien même il assure qu’il ira à Torun dans la peau d’un outsider. « C'est peut-être la première fois que je me présente en outsider à cette compétition, a confié Renaud Lavillenie à la suite de sa performance. Mais outsider avec 6,06 m, c'est incroyable ! » Mais c’est principalement les Jeux Olympiques de Tokyo qui sont en ligne de mire avec un duel attendu face à Armand Duplantis. « Avec une saison comme ça, j'ai hâte d'y être », a assuré le Clermontois. Dans ce concours, le Néerlandais Menno Vloon a pris la deuxième place avec une barre à 5,96m, nouveau record des Pays-Bas, alors que l’Américain Chris Nilsen a terminé troisième avec 5,86m. Holly Bradshaw, pour sa part, a remporté le concours féminin avec 4,79m et beaucoup de facilité.