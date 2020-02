All Star Perche : Duplantis a tenté 6,19m, Lavillenie s’arrête à 5,94m

Pas de record du monde à Clermont-Ferrand ! Renaud Lavillenie organisait son traditionnel All Star Perche ce dimanche à domicile, avec la présence du nouveau recordman de la discipline Armand Duplantis. Mais le Suédois de 20 ans n’est pas parvenu à améliorer ses 6,18m réussis à Glasgow le 15 février dernier, échouant à trois reprises à 6,19m. Mais « Mondo » a encore prouvé qu’il avait clairement ce nouveau record dans les jambes !Renaud Lavillenie, de son côté, a franchi une barre à 5,94m, soit son meilleur résultat depuis ses 5,95m réussis à Austin en avril 2018. L’ancien recordman du monde a ensuite échoué à 6,01m. Il n’a donc plus franchi la barre mythique des 6m depuis le All Star Perche… 2016.