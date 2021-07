Richardson : "Je suis humaine"



I am human

— Sha’Carri Richardson (@itskerrii) July 1, 2021

Les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet au 8 août) se passeront de la nouvelle petite du sprint mondial chez les dames.Ce vendredi, le New York Times et l'agence Reuters avaient communément révélé que la jeune Américaine et immense favorite annoncée pour la médaille d'or sur 100m au Japon, et passage obligé pour pouvoir valider son billet pour les JO. Or, le cannabis figure sur la liste des substances interdites de l'agence mondiale antidopage et un résultat positif peut entraîner une interdiction de concourir d'un mois à deux ans. Richardson avait remporté la finale du 100m de ces sélections américaines en 10”86.Et tandis que l'ex-championne universitaire qui avait couru en avril dernier en 10”72 à Miramar (Floride) - le sixième chrono de tous les temps sur la distance - restera à la maison pendant les Jeux, les trois sprinteuses et compatriotes qu'elle avait devancées dans l'Oregon, à savoir Javianne Oliver (2eme), Teahna Daniels (3eme) et Jenna Prandini (4eme) représenteront, elles, les Etats-Unis à Tokyo.Samedi, la jeune sprinteuse souvent comparée à Florence Griffith-Joyner pour son tempérament mais aussi son aptitude à faire le show aurait dû s'aligner au départ du 200m du meeting de Stockholm (Suède). Après avoir tweeté jeudi soir un "Je suis humaine" assez évocateur, Richardson a disparu de la liste des participantes. Et pour cause. A noter que Richardson, suspendue pour les épreuves individuelles, pourra disputer le relais lors des Jeux. A condition d'être retenue.