Rafael Nadal, N.2 mondial, poursuit son parcours à l'US Open en pilotage automatique: samedi, il s'est qualifié pour les 8es de finale en écartant le Sud-coréen Hyeon Chung (170e et issu des qualifications) 6-3, 6-4, 6-2.

"J'essaye d'être plus agressif et de jouer moins qu'avant... je n'ai plus 25 ans", a-t-il commenté, heureux de ne pas avoir passé trop de temps (1h59) face à un adversaire qui revient de blessure.

"J'ai bien joué à Montréal (victoire) alors j'ai sauté Cincinnati. Et maintenant, je suis là!", a-t-il souligné.

L'Espagnol demi-finaliste l'an dernier (il a abandonné sur blessure) et triple lauréat à Flushing Meadows (2010, 2013, 2017), affrontera John Isner (14e) ou Marin Cilic (23e), vainqueur du trophée en 2014, pour une place en quarts.

Après un premier tour facile contre John Millman, l'Australien (60e) qui avait éliminé Federer l'an dernier en 8es, Nadal a bénéficié du forfait de son adversaire Kokkinakis au 2e tour. Si bien qu'au total, il n'aura joué que 4h07 et perdu 16 jeux avant les 8es de finale.

Il bénéficie de conditions très favorables puisque outre un parcours allégé jusque-là, sa moitié de tableau s'est largement éclairée lors des deux premiers tours avec la disparition de quatre joueurs du Top 10 (Tsitsipas, Bautista, Thiem et Khachanov). Il ne peut rencontrer Djokovic ou Federer qu'en finale.