Au 2e tour, le N.1 mondial serbe affrontera l'Américain Sam Querrey (46e) ou l'Argentin Juan Ignacio Londero (56e).



"Je suis assez content de mon jeu, il faut toujours un peu de temps pour être à l'aise sur le court", a déclaré Djokovic qui, durant le week-end, est allé "danser et chanter avec des musiciens africains et latino-américains à Central Park".



"C'était ma préparation pour aujourd'hui", a-t-il déclaré avant d'exécuter, au centre de l'immense court Arthur-Ashe, quelques pas de danse comme il l'a fait à Central Park, en utilisant deux raquettes en guise de maracas.

Murray gagne son premier match de simple depuis son retour de blessure



Le Britannique Andy Murray, vainqueur de trois tournois du Grand Chelem, a remporté son premier simple depuis son retour de blessure, fin juin, contre un jeune Français n'ayant amassé que 150 dollars de gains en carrière, lundi, dans un tournoi secondaire à Majorque.



Éliminé d'entrée en simple à Cincinnati et à Winston Chelem, Murray, âgé de 32 ans et ancien N.1 mondial tombé à la 328e place, avait repris la compétition en double, fin juin, après avoir subi une opération à la hanche en janvier. Il avait notamment remporté le tournoi sur gazon du Queen's, associé à l'Espagnol Feliciano Lopez.



Lundi, au challenger de Majorque, Murray, qui a déjà gagné 61 millions de dollars dans sa carrière, a expédié Imran Sibille, âgé de 17 ans et qui vient juste de passer professionnel, 6-0, 6-1.



A Cincinnati, le double champion olympique avait été sorti d'entrée par le Français Richard Gasquet 6-4, 6-4, alors qu'il avait mieux tenu à Winston-Salem, il y a une semaine, en se battant pendant 2 h 10 minutes avant de céder devant l'Américain Tennys Sandgren 7-6 (10/8), 7-5.



Andy Murray, qui a renoncé à disputer le double à l'US Open, affrontera au 2e tour le Slovaque Norbert Gombos, 115e joueur mondial, mardi.

Nishikori premier qualifié, sur abandon

Le Japonais Kei Nishikori, 7e mondial, est le premier qualifié pour le 2e tour de l'US Open, ayant bénéficié lundi de l'abandon sur blessure de son adversaire, le qualifié argentin Trungelliti (205e).

Nishikori menait 6-1, 4-1 lorsque Trungelliti a jeté l'éponge, visiblement confronté à des douleurs dorsales. Quelques jeux plus tôt, il avait d'ailleurs fait venir le médecin sur le court pour le manipuler.



Au prochain tour, Nishikori affrontera le vainqueur du match entre l'Américain Bradley Klahn (108e) et le Brésilien Thiago Monteiro (101e).

Medvedev facilement qualifié pour le 2e tour

Le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, s'est aisément qualifié lundi pour le 2e tour de l'US Open en écartant l'Indien Prajnesh Gunneswaran 6-4, 6-1, 6-2.



"Je ne suis pas impressionné par mon jeu aujourd'hui", a reconnu l'homme en forme du moment qui a joué les finales des trois tournois préparatoires à l'US Open et remporté son premiers Masters 1000 à Cincinnati.



"Mais je suis qualifié et j'espère jouer de mieux en mieux", a-t-il ajouté.



Au prochain tour, le Russe de 23 ans affrontera le Bolivien Hugo Dellien (84e) ou le Sud-coréen Soonwoo Kwon (90e et issu des qualifications).

Herbert et Mannarino à la trappe



Pierre-Hugues Herbert (48e mondial) et Adrian Mannarino (57e) ont été éliminés d'entrée lundi à l'US Open.



Herbert a pris un set à l'Australien Alex de Minaur (38e) avant de céder en 3h05, 6-4, 6-2, 6-7 (6/8) 7-5.



Mannarino a également pris un set à son adversaire britannique Daniel Evans (58e), mais s'est incliné en 3h02, 6-4, 6-3, 2-6, 6-3.



Au prochain tour, Evans affrontera un autre Français, Lucas Pouille (27e), ou l'Allemand Philipp Kohlschreiber (71e). De son côté, de Minaur sera opposé au Chilien Cristian Garin (32e).