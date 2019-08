US Open: Zverev écarte difficilement Tiafoe au 2e tour

"J'ai tout donné", a lâché l'Allemand de 22 ans qui avait déjà disputé 5 sets au 1er tour.

Preuve de l'intensité de l'empoignade, les deux hommes se sont tombés dans les bras à l'issue du combat.

"Chaque match entre nous est de plus en plus difficile, d'un niveau de plus en plus élevé", a souligné l'Allemand, rappelant qu'il connaissait et appréciait Tiafoe depuis les années juniors.

Au 3e tour, Zverev qui a joué deux quarts de finale à Roland-Garros ces deux dernières années mais a comme meilleur résultat à l'US Open un 3e tour l'an dernier, affrontera le Français Benoît Paire (26e) ou le Slovène Aljaz Bedene (80e).