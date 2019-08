Karolina Pliskova s'en sort difficilement

"Ce n'est pas ma meilleure performance, mais elle, elle a fait un grand match", a déclaré Pliskova à l'issue de ce duel de 1h46.



"Perdre trois jeux de service d'entrée de match ce ne sera pas possible pour la suite, a-t-elle reconnu. Mais gagner deux tie breaks, c'est positif."



Au prochain tour, elle affrontera l'Américaine Bernarda Pera (65e) ou la Géorgienne issue des qualifications Mariam Bolkvadze (202e).

Caroline Garcia éliminée au 1er tour par la Tunisienne Ons Jabeur



La série noire se poursuit pour la N.1 française Caroline Garcia, 27e mondiale, qui a été sèchement éliminée lundi dès le 1er tour de l'US Open par la Tunisienne Ons Jabeur (62e) 7-6 (10/8), 6-2 en 1h30.



Menée dès le 1er set, Garcia avait réussi à débreaker pour revenir à 6-6, mais elle a cédé dans le jeu décisif. Dans la manche suivante, elle a pris le service de Jabeur pour mener 2-1, mais la Tunisienne a immédiatement débreaké pour aligner cinq jeux consécutifs et s'imposer.



Garcia n'a donc pas gagné le moindre match en trois tournois (US Open, Cincinnati et Toronto) depuis sa défaite au 2e tour à Jurmala.



Depuis qu'elle a remporté le tournoi de Nottingham en juin, elle a joué sept tournois et n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale la semaine suivante à Majorque. Pour le reste, elle compte quatre défaites au premier tour et deux au deuxième.



Jabeur affrontera au prochain tour à Flushing Meadows la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (46e) ou l'Américaine Jennifer Brady (67e).