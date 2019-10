Toujours sans Lacazette, indisponible, mais aussi sans Aubameyang, Pépé ou Guendouzi, tous remplaçants au coup d'envoi, une équipe mixte d'Arsenal n'a fait qu'une bouchée jeudi des Belges du Standard Liège (4-0).

Un doublé en 3 minutes (13e, 16e) du jeune attaquant Gabriel Martinelli (18 ans), suivi des réalisations de Joe Willock (22e) et Dani Ceballos (57e), a suffi à plier cette rencontre, qui permet aux Gunners, auteurs de 7 buts sans en encaisser un seul, de caracoler en tête de leur groupe de cette phase de poules de la Ligue Europa après 2 journées. Dans l'autre rencontre du groupe, Francfort se reprend sur le terrain des Portugais de Guimaraes (0-1).

On notera également au cours de cette soirée le succès du FC Séville, toujours privé de Nabil Fekir, mais qui l'emporte grâce à un but de Chicharito contre l'Apoel Nicosie (1-0). Et l'autre carton à mettre à l'actif du PSV Eindhoven sur la pelouse de Rosenborg (1-4) grâce notamment à un doublé de la révélation du début de saison aux Pays-Bas, Donyell Malen, désormais auteur de 14 buts en 17 matches officiels, toutes compétitions confondues.