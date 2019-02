Icardi privé du capitanat et de Ligue Europa jeudi

Mauro Icardi s'est vu retirer le brassard de capitaine de l'Inter Milan au profit du gardien Samir Handanonic, a annoncé mercredi le club de Serie A, qui a ajouté que l'Argentin ne jouerait pas en Ligue Europa jeudi contre le Rapid Vienne.

"Le nouveau capitaine de l'équipe est Samir Handanovic", a indiqué l'Inter dans un bref communiqué sur Twitter.

Le club intériste a ajouté que le buteur argentin, qui fêtera ses 26 ans la semaine prochaine, ne faisait pas partie du groupe pour affronter jeudi en Autriche le Rapid Vienne en 32e de finale de la Ligue Europa.

Ces annonces interviennent alors qu'Icardi n'a pas encore signé de nouveau contrat après de longues négociations entre le club et son épouse Wanda Nara, qui est également son agente. Depuis le weekend dernier, l'entraîneur des "nerazzurri" Luciano Spalletti a demandé une conclusion rapide aux négociations sur le contrat.

"Le contrat est encore loin d'être signé", a commenté Nara. "Il y a des clubs très importants qui se sont montrés intéressés pour sa signature. Les deux plus grands clubs d'Espagne, avec qui nous avons d'excellentes relations, plus une équipe anglaise et une française".

Co-meilleur buteur de Serie A la saison dernière avec 29 buts (à égalité avec Ciro Immobile), Icardi a vu sa valeur marchande grimper et son transfert pourrait atteindre 100 millions d'euros. Cette saison, il a inscrit 13 buts en 26 matches toutes compétitions confondues. De nombreux cadors européens le suivent et son nom est souvent cité du côté du Real Madrid ou encore de Chelsea.

Icardi a rejoint le club milanais en 2013 en provenance de la Sampdoria de Gênes, tandis que Handanovic, âgé de 34 ans, est arrivé en Lombardie en 2012 depuis l'Udinese.

Au classement, l'Inter est troisième à 20 points de la Juventus et 9 de Naples. Le grand rival l'AC Milan est juste derrière à quatre points.