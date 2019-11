Déjà 5 qualifiés pour les 16e de finale

Séville, large vainqueur à Dudelange (2-5), grâce à un doublé de Munas Dabbur et un triplé de Munir El Haddadi, est qualifié, tout comme le Celtic, qui a arraché les trois points à Rome contre la Lazio (1-2), et le FC Bâle, qui est venu à bout de Getafe (2-1).

Dans la soirée, l’Espanyol et Manchester United se sont également mis à l’abri. La formation catalane a pulvérisé Ludogorets sur le score de 6-0, avec six buteurs différents, alors que les Red Devils se sont amusés à Old Trafford devant le Partizan Belgrade (3-0), Anthony Martial y allant de son but.

Lors du choc de la soirée, une reprise de la tête de Marcus Thuram, sur une remise d’Alassane Pléa, à la 95e minute, a permis à Mönchengladbach de l’emporter devant l’AS Rome (2-1). Le Borussia passe 2e, derrière Basaksehir et à égalité de points avec la Louve.