Le PSG accueille le Real Madrid au Parc des Princes ce mercredi soir : la Ligue des champions est toujours le principal objectif des parisiens.

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 1ère journée

Date / heure: Mardi, 18 Septembre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Parc des Princes, Paris

Arbitre: Anthony Taylor (UK)

Les problèmes restent entre les mains de l'homme de star Neymar, qui a été publiquement sollicité pour s'éloigner du côté du Real Madrid considéré comme une destination possible. Malgré tout, la star brésilienne est revenue dans la formation pour la première fois en quatre mois et la différence face à Strasbourg. Le jeu paraissant dans une impasse, Neymar produisit un moment magique au-dessus du sol.

Avec Edinson Cavani et Kylian Mbpappe exclus, bien que blessés, l’accent sera mis sur le panneau d’été, Mauro Icardi, pour faire la différence. Icardi n'est pas étranger à la controverse après s'être gelé de l'équipe de l'Inter pendant l'été. Lancer le fougueux Mbpabbe argentin, neymar et cavani pourrait être une recette pour le désastre. L’impressionnant record de buts d’Icardi pourrait bien faire la différence entre le PSG et le Real

Quant au Real Madrid, il sera impatient de disputer la cinquième Ligue des champions. Ajax, les attentes minimales seront placées dans les quatre dernières des équipes les plus titrées de l’histoire de la Ligue des champions. Los Blancos a continué à dépenser de l'argent pour le premier prix du football européen.

Le Real s'est bien préparé pour sa confrontation en Ligue des Champions avec une victoire peu convaincante de 3-2 sur Levante. Après avoir marqué trois buts en première mi-temps, l'équipe de Zidane a concédé deux buts manqués en deuxième mi-temps, mais a finalement tenu le cap sur trois points. Pas vraiment la meilleure préparation pour un match nul difficile contre le PSG.

Eden Hazard est arrivé pour le week-end et la pression sera mise sur la véritable signature de l'été. Le Belge a reçu le fameux maillot numéro sept, autrefois propriété de Cristiano Ronaldo. Désormais, l'accent sera mis sur Madrid pour créer ces moments de magie qui ont souvent défini les performances de Madrid en Ligue des champions ces derniers temps.

Après les déceptions de la saison dernière, le PSG et le Real Madrid visent un titre en Ligue des champions. Le Real Madrid avait déjà été éliminé par l'Ajax lors des 16 derniers matchs de la saison dernière, mais avait remporté les trois éditions précédentes. Le PSG a plutôt été éliminé pour la troisième fois consécutive dès les huitièmes de finale, malgré les nombreux investissements réalisés sur le marché des transferts ces dernières années et l'arrivée de champions comme Neymar et Mbappé.

Le passage du tour ne semble pas être en cause pour Psg et le Real Madrid, étant donné que les deux autres équipes du groupe A sont largement à la portée de la main: le Club de Bruges et le Galatasaray. Cependant, ce premier match pourrait avoir beaucoup de poids pour l'attribution de la première place et les deux viennent à nous avec des absences significatives. Le PSG n'aura pas Mbappé, Neymar (suspendu), Kehrer, Draxler et Cavani, tandis que le Real Madrid sera privé de Modrić, Marcelo et Asensio pour blessure et de Sergio Ramos et Nacho pour cause de suspension.

Des absences qui pèseront probablement plus dans le PSG: en attaque, comme le rapporte l'entraîneur Tuchel, le nouveau venu Icardi fera ses débuts en tant que partant, accompagné de Sarabia. Dans tous les cas, le Real Madrid présentera une formation d’autel compétitif, James Rodriguez devenant redondant au propriétaire et une attaque phénoménale formée par Bale, Benzema et Hazard. Isco, dans des conditions physiques précaires, devrait commencer le jeu mais pourrait trouver de la place en deuxième demie.

Les absences de Cavani, Mbappé et Neymar sont très lourdes pour le PSG, raison pour laquelle le Real Madrid pourrait éviter au moins la défaite dans un match dans lequel les deux équipes pourraient toutefois marquer. Courtois, qui est devenu un détenteur inébranlable après avoir passé Kaylor Navas au PSG, a concédé des buts dans les quatre matchs saisonniers officiels au cours desquels le Real Madrid n'avait pas dépassé le score nul face à des adversaires abordables comme Villarreal et Valladolid.

Les formations probables de Psg - Real Madrid

PSG (4-4-2): Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Verratti, Gueye, Herrera, Di María; Icardi, Sarabia.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Militão, Mendy; Casemiro, Kroos, James Rodríguez; Bale, Benzema, Hazard.

