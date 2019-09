Les champions d'Europe en titre à Liverpool entament leur quête d'un sixième titre avec un voyage difficile à Naples mardi soir. L’équipe de Jurgen Klopp, qui a fait tout ce chemin à Madrid la saison dernière, sera confiante d’atteindre à nouveau les dernières étapes mais se méfiera de l’équipe napolitaine qui s’est considérablement renforcée cet été.

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 1ère journée

Date / heure: Mardi, 17 Septembre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Stadio San Paolo, Naples, Italie

Arbitre: Felix Brych (GER)

Liverpool a maintenu son début de saison parfait en Premier League, avec une victoire 3-1 sur Newcastle. Sadio Mane a attrapé une attelle et Mohamed Salah a inscrit le pointage après que les Reds se soient inclinés derrière un but pour prendre les trois points.

Roberto Firmino était le joueur hors concours ce week-end, il a joué tard en première période pour Divok Origi. La formation du Brésilien a été exceptionnelle, de même que son talent pour mettre Mohamed Salah à égalité pour le troisième but. Firmino devrait débuter aux côtés de Salah et de Mane à Naples et sera encore une fois un rouage essentiel de l'attaque de Liverpool.

La formation probable du Liverpool:

Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Crinière

Napoli a considérablement augmenté son classement cet été et cherchera à se qualifier pour la phase de groupes pour la première fois depuis la saison 2016-17. Les goûts de Kostas Manolas et Hirving Lozano ont rejoint une équipe déjà riche en talent. Carlo Ancelotti espère que son équipe pourra commencer sa campagne de manière positive avec un résultat contre les champions d'Europe.

Gli Azzurri s'est préparée pour son match de milieu de semaine avec une victoire complète 2-0 contre Sampdoria ce week-end. Un but dans les deux mi-temps de Dries Mertens a permis à Napoli de remporter sa deuxième victoire de la saison, l'équipe nationale ayant enregistré un impressionnant 26 lancers.

L'attaquant Herving Lozano arrive à Naples après une impressionnante saison de buts marqués au PSV Eindhoven. L’international mexicain connu sous le nom de «Chucky» dans son pays d’origine a le potentiel d’être une véritable étoile pour les Italiens et offrira une compétition indispensable aux attaquants Dries Mertens et Lorenzo Insigne.

La formation probable du Naples:

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Callejon, Ruiz Pena, Elmas; Zielinski, Lozano, Mertens

Face à face (h2h) résultats et historique

Liverpool et Naples se sont déjà rencontrés à quatre reprises, la dernière en phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière. Napoli avait gagné 1-0 au Stadio San Paolo en octobre, grâce au vainqueur de Lorenzo Insigne, avant que Mohamed Salah ne décroche une victoire de retour avec le même score en décembre.

