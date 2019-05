Messi et Salah

L’Argentin et l’Égyptien sont les deux visages, symboles de ce que beaucoup considèrent comme une finale anticipée. Semblables par leurs caractéristiques techniques mais divisées par un palmarès sans comparaison, les deux rêves de la finale de Madrid: Messi termine une autre saison de rêve, Salah se venge après la spectaculaire nuit de Kiev, il y a un an.

La deuxième demi-finale de la Ligue des champions opposant Barcelone à Liverpool est également le défi de taille entre Lionel Messi et Mohamed Salah: le Golden Ball 5 fois argentin, le protagoniste d’une nouvelle saison qui l'a conduit à remporter La Liga et le 34ème titre de sa sa carrière avec le Barça affronte celui qui, selon l'opinion la plus répandue, est son alter ego, l'égyptien Mohamed Salah.

Les 2 dernières saisons de Messi:

Saison Pr é sences Buts Assist 2017-18 54 45 18 2018-19 45 46 22

Les 2 dernières saisons de Salah:

Saison Pr é cences Buts Assist 2017-18 52 44 16 2018-19 48 25 13



Un duel passionnant qui promet d’être un spectacle et qui pourrait avoir un poids considérable également du point de vue du Golden Ball. Avec Cristiano Ronaldo éliminé des quarts de finale et des jeux, il est clair que ceux de Messi et Salah pourront remporter le ticket pour la finale de Madrid, verront une augmentation considérable des chances de remporter l'édition 2019 du prestigieux prix. Ajax ou Tottenham le permettent, bien sûr.

Le match Barcelone vs Liverpool sera transmisce soir à 22h (heure de La Mecque) en direct et exclusivement sur beIN SPORTS 14HD par satellite et OTT sur le site beIN CONNECT.

De Rome à Liverpool: la métamorphose de Salah

Une gauche charmante, la capacité de créer une supériorité numérique avec des accélérations soudaines et imprévisibles, de l’imagination et du concret dans les vingt derniers mètres. En moins de deux ans, Mohamed Salah a réussi à devenir le masque de Liverpool et à remercier tout d’abord Jurgen Klopp, qui l’a mis dans une position qui lui permet de s’exprimer à son meilleur. En effet, la différence de performance de l'attaquant égyptien après avoir été deux saisons à Rome en Premier League avec les Reds à l'été 2017: 34 buts en 83 matches de maillot de Rome, 69 buts en 100 matchs de Liverpool. D'un attaquant inutile à un attaquant acharné, le rythme était court: ses 44 buts toutes compétitions confondues au cours de la saison 2017-18 resteront sans doute son record personnel, à peine battable. Il y a tout juste un an, Salah était devenu - pour tout le monde - l'Egyptien Messi: il avait traîné à travers les réseaux et avait aidé Liverpool jusqu'à la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid et s'était imposé comme l'un des joueurs les plus puissants du monde. Puis la nuit hantée de Kiev, la faute de Sergio Ramos, les canards de Karius et l’adieu aux rêves de gloire, une coupe du monde à oublier et un ballon d’or s’est envolé pour la Croatie chez Luka Modric. Un an plus tard, Momo peut réessayer

Messi et les Anglais: un compte ouvert

Il tente à nouveau et devant lui l'obstacle le plus difficile à surmonter, c'est Leo Messi qui, comme si cela ne suffisait pas, lorsqu'il traverse les équipes anglaises en Europe devient une furie: 24 buts en 32 matches son parcours total, avec Arsenal qui est sa victime préférée (9). Cette année, il a déjà atteint 10 buts en Champions League: dans le compte, il y a aussi la double victoire remportée contre Manchester United au Camp Nou, ce qui lui a permis de briser le tabou des quarts de finale où il n'a pas marqué de 2013. Cependant, soyez prudent: contre Liverpool the Flea est encore à la bouche sèche. Avec un Messi dans ces conditions, il est difficile de ne pas considérer Barcelone comme le candidat le plus sérieux au titre de champion d'Europe (pour l'Argentine, ce serait le cinquième triomphe après ceux de 2006, 2009, 2011 et 2015): les chiffres saisonniers sont implacables et raconter 46 buts et 22 passes en 45 apparitions. Messi a déjà plus marqué que la saison dernière et le meilleur est (peut-être) encore à venir. La juxtaposition entre Salah et lui peut donc tenir à court terme, mais élargir la discussion à un délai plus long est une comparaison sans pitié pour l'Égyptien, qui ne peut se vanter que de remporter le titre de champion suisse en 2012-13 .

Le précédent entre Messi et Salah

Salah et Messi ne se sont affrontés qu'une seule fois dans leur carrière. C'était le 16 septembre 2015 et au stade olympique, Rome et Barcelone se sont affrontés lors de la première journée du groupe E de la Ligue des champions: le match s'est terminé à 1-1 avec des buts de Suarez et Florenzi. Plus de deux mois le retour au Camp Nou avec un 6-1 pyrotechnique pour le Blaugrana avec deux buts de Messi: mais Salah n'était pas là à cette occasion.