Après sept matches de rang sans victoire – toutes compétitions confondues – l’OL a relancé la machine à Leipzig, ce mercredi, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions (0-2). Alors que l’on pouvait craindre une certaine frilosité rhodanienne au vu du onze de départ concocté par Sylvinho pour l’occasion – un dispositif en 5-3-2 avec les seuls Depay et Terrier pour assurer l’animation offensive – les Lyonnais ont su prendre leurs aises outre-Rhin. Pliant au plus fort de la tempête mais ne rompant jamais.

Werner, le poison local, a bien eu les occasions pour enfoncer des Gones en mal de confiance, mais l’intéressé a manqué de précision dans le dernier geste, ou buté sur un excellent Lopes, lequel a pu compter sur Marcelo quand sa baraka n’a pas suffi. De fait, malgré quelques errements ici et là, l’arrière-garde à trois axiaux complétée par les Andersen et Marçal a parfaitement tenu le choc face à un RB joueur et percutant. En l’absence de Denayer qui plus est. Et comme devant l’OL a fait preuve de réalisme…

Dès la 11e minute en effet, Depay n’a pas failli face à Gulacsi après le contre favorable heureux d’Aouar devant Upamecano (0-1). Comme Terrier n’a pas loupé le coche face à ce même portier hongrois quand Mukiele l’a joué beaucoup trop relâché dans son propre camp (0-2, 65e). En deux coups de griffe, l’OL a pu ainsi assurer sa victoire du soir, et plus encore si l’on en croit Léo Dubois à l’issue de la rencontre sur RMC Sport. "Ça fait du bien et je pense qu’on le mérite. On traverse une phase difficile, qui n’est pas finie, mais on fait tout pour l’enrayer. J’espère que c’est le début d’une nouvelle aventure et qu’on va continuer comme ça. La confiance, on l’a ! Bien sûr, ce n’est qu’un match mais il faut qu’on garde cet état d’esprit." D’autant que le week-end ne sera pas de tout repos pour Lyon, avec au programme le derby contre Saint-Etienne…