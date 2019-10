Sadio Mane (9e), Andrew Robertson (25e) et Mohamed Salah à deux reprises (36e, 69e) sont les buteurs des Reds, alors que les Autrichiens ont marqué par Hee Hwan-Chang (39e), Minamino (56e) et Erling Braut Haland (60e). Au classement du groupe E, après deux journées, les joueurs de Jurgen Klopp reviennent à hauteur de Salzbourg avec trois points, à une longueur de Naples et avec deux unités d'avance sur Genk.