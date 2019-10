Les bianconeri de Maurizio Sarri, après le match nul à la Wanda Metropolitano contre l'Atletico Madrid, font face à l'équipe allemande.

Juventus-Bayer Leverkusen est un match de la deuxième journée du groupe D de la phase de groupes de la Ligue des Champions, est joué le mardi 1 octobre 2019 au stade Allianz à 22h00.

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 2eme journée

Date / heure: Mardi, 1 Octobre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Allianz stadium, Turin, Italie

Arbitre: Collum (Ecosse)

Juventus - Bayer Leverkusen est prévue ce soir à 22h au stade Allianz de Turin et sera visible en direct sur beIN SPORTS 4HD et 14 HD et en streaming sur la plateforme sur beIN CONNECT.

La Juve, après la victoire 2-0 de samedi contre Spal en championnat, est de retour sur le terrain pour la deuxième journée de la phase de groupes de la Champions League. Le premier jour, les bianconeri ont marqué un point au Wanda Metropolitano contre l'Atletico Madrid. Un tirage au sort qui laisse un goût amer dans la bouche alors que l'équipe de Sarri a pris l'avantage 2-0 avant de se faire prendre par les buts de Savic et Hector Herrera. Ce soir, à 21 heures, au stade Allianz, les adversaires seront les Allemands de Bayer Leverkusen, tous deux en bas du groupe D après la défaite (2-1) le premier jour contre le Lokomotiv Moscou. Ce soir sera le troisième défi officiel entre les deux équipes: un bilan parfaitement équilibré, les bianconeri remportant le premier match direct 4-0 en novembre 2001 et les Allemands ayant remporté la victoire 3-1 dans l'autre match, celui-ci de mars 2002.



La Juventus après le match nul à Madrid contre l'Atletico à ses débuts - un résultat positif après tout, même s'il était dommage de ne pas remporter le match compte tenu des deux buts à venir - doit désormais battre Bayer Leverkusen, dernier du classement, en bas de la route vers le dernier huitième. Malgré la défaite face au Lokomotiv Moscou, Bayer Leverkusen n’est en aucun cas la dernière force de ce groupe, c’est une équipe parfois imprévisible, capable de grandes performances mais aussi de flops comme celle contre les Russes. Leur entraîneur Peter Bosz, ex-Ajax, aime les matchs très offensifs: la ligne de défense est toujours très haute, les joueurs continuent à avancer même après avoir perdu le ballon. Des concepts presque extrêmes: lorsque tout se passe bien, Bayer Leverkusen devient très dangereux et compte en fait 13 points en Bundesliga, un seul de moins que les leaders du Bayern Monaco. Quand - moins rarement - les départements se distancent et que des erreurs de positionnement se produisent, Bayer Leverkusen devient une équipe facile à attaquer, potentiellement un chocolat pour des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Higuain, capables de jouer avec la ligne de défense des adversaires. et un spécialiste de l'insertion comme Ramsey.

L'entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri, a toujours des problèmes avec l'aile droite de la défense, où Danilo et De Sciglio sont blessés. Cuadrado sera de retour à sa place, tandis qu'Alex Sandro sera de retour à gauche après l'absence pour un deuil familial lors du match contre Spal. Au milieu du terrain, les habituels Khedira, Pjanic et Matuidi joueront, Ramsey étant le favori pour jouer le rôle de trequartista, avec Cristiano Ronaldo et probablement Higuain après le repos de samedi. Dybala, l’un des meilleurs joueurs sur le terrain contre Spal, devrait partir du banc.

De son côté, Bayer Leverkusen devra faire sans Bailey pour cause de blessure. Pour le reste, l'entraîneur Bozs a toute l'équipe disponible et devrait donner à Lars Bender et à Wendell un maillot de départ maintenu au repos dans une victoire de 3-0 contre samedi à Augsburg en Bundesliga.

Juventus - Bayer Leverkusen: le pronostic

La Juventus est favoris pour la victoire dans un match où il faut s'attendre à au moins trois buts.

RÉSULTAT POSSIBLE: 3-1

Les formations probables de Juventus - Bayer Leverkusen

Sarri devrait s'aligner avec son 4-3-1-2. Alex Sandro devrait rejoindre l'aile gauche de la défense après la blessure qui l'a empêché de jouer contre Spal. Matuidi devrait donc grimper au milieu du terrain et composer le médian avec Khedira et Pjanic, auteur de deux buts lors des deux derniers défis du championnat. En l'absence de Danilo et De Sciglio en raison d'une blessure, Cuadrado devrait jouer en défense droite, avec Bonucci et De Ligt au centre complétant le département. Derrière le duo offensif composé de Higuain (actuellement devant Dybala) et de Cristiano Ronaldo, Ramsey devrait jouer à nouveau, s’intégrant parfaitement dans les projets de Sarri. L'entraîneur allemand Bosz devrait répondre avec un 4-2-3-1, avec Havertz, Amiri et Volland derrière le seul attaquant qui, à l'exception des dernières nouvelles, devrait être Alario.

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanić, Matuidi; Ramsey; Higuaín, Cristiano Ronaldo.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell; Aránguiz, Baumgartlinger, Amiri; Havertz, Alario, Volland.

Face-à-face Juventus - Bayer Leverkusen: résultats et historique

Statistiques des deux equipes dans les matches de Champions Cup, Bundesliga, Serie A, Champions League :



Juventus

Bayer Leverkusen 13 Games 19 25 Goals 42 16 Goals lost 29 54% (7) Wons 47% (9) 54% (4) Draws 47% (3) 15% (2) Defeits 37% (7) 1.92 Goals per game 2.21 1.23 Goals lost per game 1.53

Celui de Turin sera le troisième défi des matches officiels opposant la Juventus et le Bayer Leverkusen: jusqu'ici, le facteur terrain a toujours prévalu, la Juventus remportant la victoire 4-0 en novembre 2001 et 3-1 pour les Allemands en mars 2002. La victoire interne de la La Juve au stade Delle Alpi est arrivée dans des conditions spéciales: le match a en fait été reporté à deux reprises pour cause de brouillard et a été joué dans l'après-midi. La rencontre a été décidée par le double de Tudor, Del Piero et Trezeguet. Bayer n’a pas une bonne tradition avec les équipes italiennes: elles n’ont remporté que deux des 10 matches de la Ligue des champions contre des formations militantes en Serie A. Même tendance négative pour la Juventus, qui n’a remporté aucun des quatre derniers matches contre des équipes allemandes en Ligue des champions. La dernière défaite à l'extérieur de Leverkusen en Ligue des champions remonte à novembre 2015 sur le terrain de la Roma, un défi suivi de cinq matchs à l'extérieur sans perdre (une victoire et quatre nuls).

A domicile, les champions de la Juventus n'ont perdu qu'un seul de leurs 21 derniers matchs à Turin en phase de groupes, la défaite 1 à 2 contre Manchester United la saison dernière. Devant les bianconeri aura un adversaire qui a perdu le premier match contre Lokomotiv Moscou, mais en enregistrant un fait curieux: contre les Russes, Leverkusen a en effet enregistré 78% de possession de balle, le maximum pour une équipe en un seul match de la Ligue des champions au Bayern Munich contre Arsenal en février 2014 (78,8%). Presque une conséquence est que les trois joueurs qui ont réalisé le plus de passes dans la première course de la phase de groupes de cette Ligue des Champions jouent tous à Bayer: Sven Bender, Jonathan Tah et Charles Aránguiz. En revanche, lors du match nul 2-2 contre l'Atletico à Madrid, l'équipe de Sarri était la seule équipe de la première course du groupe de la Ligue des Champions de cette saison à aligner les onze titulaires avec une moyenne d'âge de plus de 30 ans. Cristiano Ronaldo est également sous le feu des projecteurs: l'attaquant de la Juventus a inscrit 26 buts en 24 matches contre des équipes allemandes en Ligue des champions. Ce sera son premier match contre Leverkusen dans le tournoi. Finale à enregistrer pour les Bianconeri: la Juventus a concédé 12 des 14 derniers buts en Ligue des Champions en deuxième demie, dont huit ont été encaissés au cours des 20 dernières minutes de jeu.

Lors du dernier tour de la Serie A, la Juventus a battu Spal 2-0 à domicile. Les bianconeri sont deuxièmes du classement avec 16 points après six manches du championnat et dimanche prochain, ils seront les invités de l’Inter, devant la classe et avec le total des points. Pour Pjanic et ses compagnons, cinq victoires et un match nul ont été remportés, avec 11 buts inscrits et 5 sur le passif. En Ligue des champions, les Bianconeri ont un point, le résultat d'un match nul 2-2 contre l'Atletico Madrid. À la part 0, en raison de l’affrontement face au Lokomotiv Moscou, c’est plutôt Bayer, qui a repris sa marche en Bundesliga au cours des 180 dernières minutes: les victoires 2-0 sur Union Berlin et 3-0 sur le terrain de Augsburg a permis la défaite 4-0 de Borussia Dortmund lors de la quatrième journée. Après six matches de Bundesliga, le groupe de Peter Bosz est deuxième avec 13 points à -1 du sommet occupé par le Bayern Munich, dans le groupe complété par Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Fribourg et Leipzig.

