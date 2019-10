Buteurs :17' Higuain (J), 62' Bernardeschi (J), 89' Ronaldo (J)

Higuain: un but et un assist pour sortir un Bayer Leverkusen qui est apparu à un niveau nettement inférieur à celui des bianconeri. C'est une soiree pleine de signaux positifs pour Sarri, qui enregistre la croissance de Ligt et d'un Cuadrado. Le seul visage sombre était celui de Cristiano Ronaldo, du moins jusqu’à la 89e minute: après un trop grand nombre d’erreurs devant le but, les Portugais marque son 32eme but avec la Juventus en 50 matchs!