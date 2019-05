Sur beIN SPORTS, Jose Mourinho et Arsene Wenger seront les experts de notre LIVE studio au Wanda Metropolitano pour la finale de la Ligue des champions opposant Tottenham et Liverpool, dans une première mondiale.

Le plus grand match de football européen mérite les plus grands noms de ce sport. beIN SPORTS s’est tourné vers Mourinho et Wenger pour porter un regard critique sur la finale de la Ligue des champions entre Tottenham et Liverpool.

Les deux experts font partie de notre couverture de la Ligue des Champions de cette saison. Cependant, ce sera la première fois que ces deux géants du football partageront le même studio.

Jose Mourinho a remporte' à deux reprises la Ligue des champions, le plus grand prix de football en club, d'abord à Porto en 2004 et ensuite à l'Inter Milan en 2010. Tandis que Wenger a dirigé Arsenal pendant 22 saisons, il les a guidés jusqu'à la finale de la Ligue des champions 2006 où ils ont perdu à Barcelone.