Barcelone et Liverpool participeront au match aller des demi-finales de la Ligue des champions. De Messi à Salah, en passant par tous les autres champions qui seront sur le terrain. 90 minutes pour la course à la finale du Wanda Metropolitano, avec les blaugrana qui veulent revenir jouer pour le trophée le plus convoité du football international et les Reds impatients de prendre leur revanche après la défaite en finale de Kiev.

Quand et où se joue Barcelone-Liverpool?

Le match entre Barcelone et Liverpool, pour la demi-finale de la Ligue des champions, aura lieu ce mercredi 1er mai à 22h (Heure de la Mecque) au stade Camp Nou de Barcelone.

Où peut-on voir Barcelone-Liverpool?

Le match Barcelone vs Liverpool sera transmis en direct et exclusivement sur beIN SPORTS 14HD par satellite et OTT sur le site beIN CONNECT.

Barcelone vs Liverpool

Compétition / Journée: Demi Finale de la Ligue des Champions - Match aller

Date / heure: Mercredi 1 mai 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Camp Nou - Barcelone

Arbitre: Björn Kuipers (HOL)

Match en Direct sur beIN SPORTS 14HD et beIN CONNECT.

Combien de précédents y a-t-il entre les deux équipes?

Entre un peu de stress sain pour le combat en Ligue des champions et le désir de réessayer en Europe, les dernieres heures ne sont pas tranquilles pour Jurgen Klopp, qui ne perd cependant pas son sourire habituel. Mérite aussi des précédents, qui réconfortent les rouges. En fait, Liverpool n’a jamais perdu lors des quatre matches précédents contre Barcelone dans toutes les compétitions (2V, 2N). Contre toute autre équipe, il est resté invaincu pour plus de matches extérieurs dans les compétitions européennes (quatre aussi contre Porto). De plus, Liverpool est la seule équipe anglaise à avoir remporté Barcelone en compétition européenne: victoire 1-0 en Coupe UEFA 1975/76 et 2-1 en Ligue des champions 2006/07.

Quatre-vingt-dix minutes à vivre dans un défi au charme particulier: Barcelone et Liverpool s'affronteront le mercredi 1er mai, coup d'envoi à 21 heures, lors du match aller de la Ligue des champions qui se déroulera au Camp Nou. Les Blaugrana ont éliminé Manchester United en quarts de finale, tandis que les Reds ont eu raison de Porto: il s'agit maintenant du premier tour d'une double confrontation donnant accès à la finale prévue le 1er juin à la Wanda Metropolitano de Madrid.

Barcelone, les choix de Valverde

Quelques doutes sur l'entraînement de Ernesto Valverde, qui, en vue du match aller contre Liverpool, sera en mesure de représenter le meilleur de Barcelone. Dans le blaugrana 4-3-3, Ter Stegen aura une place dans le but, une ligne défensive à quatre côtés - de droite à gauche - de Sergi Roberto, Piqué, Lenglet et Jordi Alba; Au milieu de terrain avec Rakitic et Arthur, il y aura Busquets, en attaque le trident rêveur composé de Messi, Suarez et Coutinho, devant Dembélé.

Barcelone (4-3-3), la formation probable: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho. Entraîneur: Valverde.

Liverpool, Firmino et Fabinho sont de retour: les choix de Klopp

La grande peur de Jürgen Klopp concerne la condition de Firmino, due à une nuisance des adducteurs lors du dernier tour de la Premier League: l'attaquant brésilien, de plus en plus engagé dans la reprise, va grincer des dents et sera probablement sur le terrain depuis première minute. Les Rouges qui trouvent aussi Fabinho, n’ont pas non plus été convoqués lors du match de championnat contre Huddersfield. Une formation typique de Liverpool, qui apparaîtra au Camp Nou avec un 4-3-3 éprouvé.

Liverpool (4-3-3), la formation probable: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Entraîneur: Klopp.