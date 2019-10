Vice-champion de France, le Losc fait pour l’instant figuration en Ligue des champions. Les hommes de Christophe Galtier n’avaient pas démérité il y a trois semaines à Amsterdam (3-0), mais l’Ajax avait clairement plus de talent. Par contre, ils ont été dominés de la tête et des épaules par la jeune mais belle équipe de Chelsea de Frank Lampard et ont fini par s’incliner en fin de rencontre (1-2). Voilà les Dogues bons derniers de leur groupe, avec deux défaites au compteur, avant une double confrontation contre Valence, le premier match étant programmé à Pierre-Mauroy dans trois semaines.

Le public nordiste, justement, a pleinement répondu présent pour ce retour en C1, mais son équipe a accepté de subir d’entrée (10% de possession de balle après 10 minutes de jeu). Les Lillois étaient supposés partir en contre-attaque, mais ils ont été plombés par le manque de rigueur de certains défenseurs. Zeki Çelik était dépassé par les événements et c‘est carrément le leader défensif José Fonte qui était mal placé sur l’ouverture du score adverse signée Tammy Abraham, le nouveau prodige des Blues (22e)…

Lille était contraint de partir de l’avant et c’est l’autre phénomène offensif présent sur le terrain qui trouvait le chemin des filets: Victor Osimhen marquait de la tête sur un corner de Jonathan Bamba (33e). Malheureusement pour les locaux, Chelsea a complètement repris le contrôle du match au retour des vestiaires. A 20 minutes de la fin, "Lamps" lançait même un 4e joueur offensif, Callum Hudson-Odoi, passant d’un 3-4-3 à un 4-2-3-1. Le jeune ailier anglais a été l'auteur du centre pour la reprise victorieuse de Willian (78e). Le Losc n'a pas tenu bon et se retrouve dans une situation bien difficile...