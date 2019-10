L'Inter Antonio Conte voyage à pleines voiles au championnat: six victoires en autant de matches et une primauté solitaire au classement. Les joueurs de Nerazzurri seront appelés pour le test décisif dimanche contre la Juventus. Avant les bianconeri, cependant, il y a le défi de la Ligue des Champions contre Barcelone, à 22 heures ce soir au Camp Nou.

Match en Direct sur beIN SPORTS 1HD et 14HD et beIN SPORTS CONNECT

Infos TV et Live streaming

Compétition / Journée: Ligue des Champions - Phase des Groupes 2eme journée

Date / heure: Mercredi, 2 Octobre 2019, 22h00 Heure de La Mecque

Lieu: Camp Nou, Barcelone, Espagne

Arbitre: Skomina (Slovénie).

Les formations probables de Barcelone - Inter

Antonio Conte devra se passer de Romelu Lukaku, arrêté de fatigue sur son quadriceps gauche et resté à Milan. L'entraîneur des Pouilles devrait aligner son équipe avec un score de 3-5-2, avec D'Ambrosio et Asamoah à la cinquième place et Barella, Brozovic et Sensi dans la zone centrale. Les grands ex Alexis Sanchez et Lautaro Martinez devraient plutôt composer le département offensif. Valverde récupère Messi, mais uniquement pour le banc. Pour le reste, c'est généralement 4-3-3, avec Pérez, Luis Suarez et Griezmann face à la défense de Nerazzurri.



BARCELONE (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, Frenkie De Jong, Rakitic; Griezmann, Luis Suarez.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Asamoah, Brozovic, Gagliardini, Sensi, Candreva; Alexis Sanchez, Lautaro Martinez.

Vous pouvez suivre le match en direct streaming Barcelone - Inter avec beIN CONNECT