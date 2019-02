C'est parti dans ce match avec Juventus qui donne le coup d'envoi !



Les compositions officielles

Juventus



Atletico Madrid

Vous pouvez regarder Atletico Madrid vs Juventus aujourd’hui, 20 février 2019, à partir de 20H GMT (23H heure de la Mecque), en Live streaming sur vos PC, tablettes ou smartphones, en exclusivité avec beIN CONNECT.

Le match Atlético Madrid vs Juventus sera transmis aussi en direct live (TV) sur la chaine beIN SPORTS HD1 et HD12.

Pour regarder tous les matches de C1 en direct, TV et live streaming veuillez s'abonner à notre bouquet.

Pour vous abonner à beIN SPORTS et profiter de beIN CONNECT sur les applications mobiles et sur ordinateur, visitez notre site Get beIN.

Vous trouverez aussi le résumé et les buts des matches en vidéo à l'issue de la rencontre sur beIN SPORTS.